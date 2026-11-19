“Nati per Leggere” arriva alla Biblioteca di Cesate con storie e musica per i più piccoli
Nel weekend due appuntamenti per i bambini dai 3 ai 6 anni e da 0 a 36 mesi. Iniziative gratuite con richiesta di prenotazione
La Biblioteca di Cesate partecipa alla Settimana nazionale di “Nati per Leggere”, il progetto che promuove la lettura condivisa con i bambini fin dai primi anni di vita. Due appuntamenti gratuiti, da prenotare in anticipo, sono in programma venerdì 20 novembre e sabato 21 novembre.
Venerdì alle 17,30 va in scena “Quante storie in biblioteca”, un momento di letture rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni, a cura dei bibliotecari.
Sabato alle 11 è la volta di “Forme e colori in musica”, un laboratorio di musica e parole con Daniele Longo, dedicato alla fascia 0-36 mesi. L’attività è proposta dal progetto RealtàDeboraMancini.
Per prenotare e avere informazioni si può scrivere a biblioteca.cesate@csbno.net o chiamare lo 02 9940148.
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