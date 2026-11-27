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Nato come scuola materna, l’asilo di Azzate è diventato con il tempo un Polo 0-6 per garantire ai bambini, e anche alle loro famiglie, la continuità di cui hanno bisogno in un momento delicato della crescita qual è la prima infanzia. Una scuola dove si impara facendo, dove le mani diventano strumenti di conoscenza e gli spazi esterni si trasformano in vere e proprie aule.

La struttura comprende il micro nido, la sezione primavera e la scuola dell’infanzia, per garantire ai bambini il giusto spazio in ogni fase della crescita. Un’organizzazione che permette di costruire un percorso progressivo in una fascia d’età di grandi scoperte e grandi cambiamenti, fatta emozioni, movimento e prime relazioni. Un periodo importante per i piccoli e anche per le loro famiglie, che non sempre possono contare sulla disponibilità dei nonni vicini e hanno sempre più bisogno di trovare nell’asilo un punto di riferimento saldo cui affidare i propri figli.

Il progetto educativo si fonda sulla pedagogia della relazione, sulla didattica del fare e sulla pratica della partecipazione.

Il bambino è protagonista attivo del proprio apprendimento, mentre gli adulti lo accompagnano nella scoperta attraverso esperienze concrete che passano per le mani e le emo, attività condivise e occasioni di confronto. Grande attenzione viene riservata al lavoro collegiale del personale e alla continuità verticale tra le diverse fasce d’età, con un percorso che coinvolge micro nido, primavera e infanzia.

La scuola considera fondamentale anche il rapporto con il territorio. Le famiglie sono parte integrante della comunità educativa e vengono coinvolte nella vita scolastica attraverso iniziative e collaborazioni. Tra queste, il dialogo con Mamme in cerchio, con il Comune e con la Parrocchia, i due enti fondatori della Fondazione scuola dell’infanzia di Azzate.

Una Green school dal giardino al tetto

La sostenibilità rappresenta un altro elemento distintivo. La scuola aderisce al progetto Green School – con certificazione B – e alla CER Insubria – Comunità energetica rinnovabile e presto potrà installare dei pannelli fotovoltaici.

A disposizione dei piccoli c’è un grande prato, un orto didattico e un’aula all’aperto attrezzata con sedute, giochi, sabbiera, cucina di fango e una piccola agorà. Qui l’esterno non è considerato soltanto uno spazio per giocare o sfogarsi, ma un ambiente di apprendimento vero e proprio. Manipolare la terra, osservare la natura, costruire, sperimentare e collaborare sono attività che favoriscono lo sviluppo del pensiero e delle capacità personali.

I progetti, dalla psicomotricità alla piscina

La scuola propone inoltre percorsi di logopedia e di psicomotricità, anche all’aperto, specifiche per le diverse età. Così il bambino è accompagnato nelle diverse fasi della crescita, con esperienze come arrampicarsi e muoversi nello spazio, per conoscere il proprio corpo e acquisire sicurezza, fino a monitorare lo sviluppo del linguaggio e favorire le competenze che accompagnano verso la lettoscrittura.

Tra le esperienze proposte anche la piscina a Jerago.

Gli spazi interni sono organizzati secondo un modello circolare, come suggerisce la particolare struttura della scuola, simile a una margherita, con un’agorà centrale e ambienti dedicati alle attività motorie e alle esperienze personali. Una disposizione che favorisce l’incontro, la condivisione e la possibilità di vivere la scuola come una comunità.

La struttura può accogliere al massimo 10 bambini al micro nido, 20 nella sezione primavera e quattro sezioni della scuola dell’infanzia, con una capienza di circa 25 bambini ciascuna.

La scuola offre anche il servizio di pre e post scuola e la cucina interna per la mensa affidata ad una ditta.

Per conoscere da vicino il progetto educativo e gli ambienti, sono in programma due open day: sabato 28 novembre e sabato 16 gennaio, sempre dalle 10 alle 12.

In entrambe le occasioni le famiglie potranno visitare la scuola e approfondire il percorso proposto.