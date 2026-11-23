Un nuovo negozio nel cuore di Bari, in una delle vie storiche dello shopping cittadino. NAU!, il marchio di occhiali nato in provincia di Varese, prosegue il proprio percorso di crescita e rafforza la sua presenza sul territorio nazionale con l’apertura di un punto vendita in corso Cavour 35.

La nuova apertura rappresenta un altro passo nello sviluppo dell’azienda, che negli anni ha costruito una propria identità nel settore dell’occhialeria puntando su design, colore, accessibilità e attenzione alle persone.

Un negozio che valorizza la storia dell’edificio

Il nuovo spazio commerciale è stato progettato per coniugare l’identità del marchio con le caratteristiche architettoniche dell’immobile che lo ospita. “Uno spazio luminoso, accogliente e ricco di colore, che abbiamo rinnovato nel rispetto della sua architettura storica, valorizzandone l’identità e interpretandola attraverso lo stile NAU!”, racconta l’azienda annunciando l’apertura.

La scelta di corso Cavour, una delle strade più conosciute del centro di Bari, conferma la volontà di NAU! di essere presente nei luoghi della vita quotidiana e dello shopping, con negozi riconoscibili e capaci di instaurare una relazione diretta con i clienti.

Al centro del progetto non ci sono soltanto gli occhiali, ma anche le persone che lavorano nei punti vendita. “Un luogo pensato per far sentire a casa le persone che ogni giorno ci scelgono”, sottolinea NAU!, ricordando il ruolo dei collaboratori, della loro passione e della loro professionalità.

Da Castiglione Olona a oltre 150 negozi

Dietro la nuova apertura di Bari c’è una storia imprenditoriale che affonda le radici nel Varesotto. NAU! è stata fondata nel 2005 da Fabrizio Brogi e Monica Salvestrin e ha la propria sede a Castiglione Olona, nel territorio che rappresenta uno dei distretti storici dell’occhialeria italiana.

In oltre vent’anni l’azienda è cresciuta fino a superare i 150 negozi tra Italia ed estero, con più di 600 collaboratori, sviluppando un modello commerciale che unisce produzione, distribuzione e rapporto diretto con il consumatore.

Un percorso raccontato anche in una recente intervista di VareseNews a Monica Salvestrin, nella quale l’imprenditrice ha spiegato come l’azienda continui a sentirsi una startup nonostante le dimensioni raggiunte. “Abbiamo sempre guardato le persone, non le cose”, aveva sottolineato Salvestrin, sintetizzando una filosofia che torna anche nella presentazione del nuovo negozio pugliese.

Sostenibilità e innovazione nel modello NAU!

La crescita della rete commerciale si accompagna a un percorso di innovazione che riguarda sia i prodotti sia il modello di impresa. Nel giugno 2026 NAU! è diventata Società Benefit, inserendo formalmente nel proprio statuto obiettivi di beneficio comune accanto a quelli economici. Una scelta che rafforza l’impegno sui temi della sostenibilità ambientale, dell’inclusione, della salute visiva e del benessere delle persone.

L’attenzione all’ambiente è presente da tempo nella strategia aziendale. Già nel 2007 NAU! aveva introdotto occhiali realizzati con plastica riciclata, mentre oggi questi prodotti rappresentano circa il 20% delle vendite. Tra i progetti più significativi figura anche NAU!Reloove, l’iniziativa dedicata al recupero e alla rimessa in vendita degli occhiali usati, un esempio concreto di economia circolare applicata al settore dell’ottica.

Un’azienda che cresce senza dimenticare Varese

L’apertura di Bari è dunque un nuovo tassello di una storia che continua a partire da Castiglione Olona, dove rimangono la sede e le radici dell’azienda. Un legame che Fabrizio Brogi ha raccontato anche durante un incontro pubblico organizzato da VareseNews, spiegando di aver scelto Varese due volte: prima come luogo in cui vivere con la famiglia e poi come territorio nel quale costruire la propria impresa.

Una scelta confermata dalla crescita del marchio, che porta in nuove città italiane un modello imprenditoriale nato nel Varesotto e fondato sull’idea di rendere gli occhiali un prodotto di design accessibile, senza rinunciare alla qualità e alla responsabilità sociale.

Con il nuovo negozio di corso Cavour, NAU! aggiunge Bari alla propria storia di espansione, mantenendo al centro gli elementi che ne hanno accompagnato lo sviluppo: colore, innovazione, attenzione al cliente e valorizzazione delle persone.