Dalla costruzione di un marchio partendo da zero a un modello di business diventato un caso di studio universitario. NAU! arriva nelle aule dell’Università Bocconi di Milano per raccontare agli studenti come si possa fare impresa coniugando innovazione, sostenibilità.

A portare questa esperienza davanti agli studenti del Master internazionale in Fashion, Experience and Design Management è stata Monica Salvestrin Brogi, che ha illustrato le scelte strategiche e i valori alla base della crescita dell’azienda.

Da un brand nato da zero a un caso di studio

L’esperienza imprenditoriale di NAU! è diventata oggetto di un case study dell’Università Bocconi, curato dalla professoressa Stefania Saviolo, dedicato alle strategie di sviluppo, all’innovazione e alla capacità di creare valore attraverso un modello di business originale.

Un riconoscimento accolto con soddisfazione dal fondatore Fabrizio Brogi, che ha condiviso su LinkedIn il proprio orgoglio per la partecipazione dell’azienda alla lezione. “Orgoglioso di Monica e grato all’Università Bocconi. Abbiamo avuto l’opportunità di condividere come abbiamo creato un brand da zero. Sempre passo dopo passo, ovviamente”, ha scritto Brogi.

Il “buon senso della nonna” come strategia d’impresa

Al centro dell’incontro un concetto che accompagna NAU! fin dalla nascita: innovare senza perdere di vista il valore delle risorse e delle relazioni.

È quello che Monica Salvestrin sintetizza con l’espressione “buon senso della nonna”, un approccio che mette insieme concretezza, attenzione agli sprechi e capacità di trovare soluzioni creative.

In questa visione si inserisce anche il Lean Marketing, una strategia che punta a trasformare le risorse disponibili in opportunità, privilegiando creatività e innovazione rispetto a investimenti che non producono valore.

La sostenibilità, secondo il modello illustrato agli studenti, non rappresenta soltanto un elemento della comunicazione aziendale, ma attraversa le scelte dell’impresa, dalla gestione delle risorse alla costruzione dell’identità del marchio.

Un brand costruito sulle relazioni

Nel suo intervento Monica Salvestrin ha approfondito il ruolo della creatività, dell’innovazione e dell’utilizzo consapevole delle risorse nella costruzione di un marchio riconoscibile.

Il punto centrale è il valore delle relazioni, considerate fondamentali per dare solidità e continuità a un brand.

Per NAU! la partecipazione alla lezione della Bocconi rappresenta così un’occasione per condividere con i futuri manager del settore moda e design un’esperienza imprenditoriale che dimostra come la crescita possa essere accompagnata da attenzione alla sostenibilità, capacità di innovare e valorizzazione delle persone.