Nei Comuni della provincia di Varese 687 dipendenti in meno. “Servono assunzioni e risorse”
Se si considera l'intero comparto Funzioni Locali si sale a 889 lavoratori in meno. Emergono difficoltà operative soprattutto nei Comuni più piccoli. La Fp Cgil interviene alla vigilia dello sciopero: "Programmare le assunzioni per affiancare chi entra a chi conosce già il servizio"
Tra il 2013 e il 2024 gli enti delle Funzioni Locali del territorio di Varese sono passati da 5.387 a 4.498 dipendenti non dirigenti a tempo indeterminato, con un calo del 16,5%. Nei soli Comuni mancano 687 addetti rispetto al 2013. (foto d’archivio)
Lo denuncia la Fp Cgil, la categoria dei lavoratori del settore pubblico (che è più ampio). «In 27 Comuni il Conto annuale rileva al massimo cinque dipendenti. Con organici così piccoli anche una sola assenza può rallentare una pratica o rendere difficile tenere aperto un servizio».
Operatori e operatori esperti passano da 1.403 a 812, il 42,1% in meno. Nel 2024 gli ingressi superano le uscite di 8 unità e 845 addetti hanno almeno sessant’anni. Per la Fp Cgil «occorre programmare le assunzioni per affiancare chi entra a chi conosce già il servizio».
C’è poi il tema degli stipendi.
«La retribuzione media annua lorda stimata è salita da 28.295 a 31.332 euro. I prezzi in Lombardia sono cresciuti più rapidamente e il potere d’acquisto della media stimata è sceso del 7,6%. Migliorare le retribuzioni e riconoscere competenze e responsabilità aiuta gli enti ad attrarre e trattenere personale».
Il tempo parziale riguarda il 19,9% delle lavoratrici e il 5,6% dei lavoratori. Servono nidi pubblici con rette accessibili e orari compatibili con il lavoro, oltre a pari opportunità di formazione e carriera anche per chi lavora a tempo parziale.
«Con lo sciopero del 20 novembre chiediamo un piano straordinario di assunzioni stabili, a partire dai Comuni più piccoli e dalle attività operative. Chiediamo di superare il tetto al salario accessorio, estendere e rifinanziare il fondo di armonizzazione e salvaguardare gli incentivi per le funzioni tecniche. Chiediamo di incrociare l’età del personale con le uscite previste, gli esiti dei concorsi e le rinunce per programmare il ricambio».
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