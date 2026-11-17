Un investimento complessivo che potrebbe superare i 22 milioni di euro per recuperare e riqualificare il complesso dell’ex Collegio Sant’Ambrogio di Varese, trasformando anche la chiesa sconsacrata in un nuovo spazio per la didattica universitaria.

È questa la prospettiva delineata dal presidente della Provincia Marco Magrini durante il Consiglio provinciale, che ha approvato un atto di indirizzo per avviare, insieme all’Università dell’Insubria e al Comune di Varese, un percorso di progettazione e valorizzazione dell’immobile.

L’operazione riguarda l’edificio di proprietà di Villa Recalcati che necessita di interventi di consolidamento e riqualificazione, anche alla luce delle criticità statiche evidenziate da alcune relazioni tecniche.

Il progetto potrebbe rappresentare un passaggio importante anche per il rafforzamento della presenza universitaria nel centro cittadino, con la possibilità di realizzare nuovi spazi destinati alle lezioni.

La chiesa sconsacrata potrebbe ospitare fino a cinque aule da 150 posti

Uno degli aspetti più significativi dell’ipotesi progettuale riguarda il recupero della vecchia chiesa sconsacrata del collegio.

Secondo quanto illustrato da Magrini, sono già state formulate alcune ipotesi che prevedono di ricavare all’interno dell’edificio quattro o cinque grandi aule, con una capienza indicativa di 150-160 posti ciascuna.

Gli spazi verrebbero organizzati su tre livelli, sfruttando il volume interno della struttura religiosa per rispondere alle esigenze didattiche dell’università.

I finanziamenti: 18,8 milioni ministeriali e 3,5 milioni della Provincia

Sul piano economico, Magrini ha spiegato che la Provincia dispone già di circa 3,5 milioni di euro vincolati alla riqualificazione del complesso.

A queste risorse, si aggiungerebbe un finanziamento ministeriale di circa 18,8 milioni di euro scaglionato su più anni, che consentirebbe di affrontare un intervento di dimensioni più ampie, comprendente il consolidamento strutturale e il recupero degli edifici. Il prossimo anno dovrebbero arrivare iprimi 600.000 euro necessari alla fase progettuale.

L’atto approvato dal Consiglio provinciale rappresenta un indirizzo politico e amministrativo per procedere alla definizione del progetto, non ancora l’approvazione di un intervento esecutivo.

La questione della demolizione del collegio e il danno patrimoniale subito dalla Provincia

Durante il dibattito è tornata anche una vicenda che riguarda il passato del complesso: la demolizione di una parte dell’ex Collegio Sant’Ambrogio da parte dell’Università dell’Insubria.

Il consigliere della Lega Sergio Ghiringhelli ha chiesto chiarimenti sulle conseguenze economiche dell’abbattimento e sul danno subito dall’ente proprietario.

Secondo quanto ricostruito da Magrini, l’accordo originario prevedeva che la porzione demolita venisse successivamente ricostruita. Un impegno che, a distanza di anni, non è stato rispettato.

Il presidente ha spiegato che l’attuale amministrazione provinciale ha ottenuto un riconoscimento formale della questione da parte dell’ateneo. In particolare, il Senato accademico avrebbe approvato una deliberazione nella quale viene riconosciuto il mancato rispetto dell’accordo iniziale.

«La cosa importante rispetto a questo percorso è aver riconosciuto alla Provincia che questo era un danno patrimoniale», ha sottolineato Magrini nel suo intervento.

Un risultato che il presidente ha rivendicato come frutto del confronto avviato durante l’attuale mandato amministrativo.

Una perizia per stabilire il valore della parte demolita

Il riconoscimento del danno patrimoniale apre ora la questione della sua quantificazione economica.

Magrini ha spiegato che è in corso un confronto tecnico per arrivare a una valutazione del valore della porzione dell’edificio demolita e mai ricostruita. Si tratta di un passaggio necessario per definire i successivi accordi tra Provincia e Università.

Il presidente ha inoltre riferito che è già stata individuata, d’intesa con il Comune di Varese, una possibile soluzione per recuperare la volumetria perduta.

La volumetria demolita sarà trasferita a Bizzozero

Un altro elemento dell’intesa riguarda infatti il trasferimento a Bizzozero della volumetria corrispondente alla parte demolita dell’ex collegio.

Secondo quanto riferito da Magrini, si tratta di circa 2.000 metri cubi, che verrebbero messi a disposizione per eventuali futuri interventi nell’area universitaria di Bizzozero.

Questa possibilità consentirebbe alla Provincia di conservare una potenzialità edificatoria legata al proprio patrimonio, pur non ricostruendo necessariamente il volume abbattuto nella sua collocazione originaria.

L’eventuale utilizzo di questa volumetria sarà oggetto di successive valutazioni e decisioni.

Un nuovo accordo complessivo tra Provincia e Università

La riqualificazione dell’ex Collegio Sant’Ambrogio si inserisce in un confronto più ampio tra Provincia e Università dell’Insubria sulla gestione degli immobili utilizzati dall’ateneo.

Il presidente della Provincia ha ricordato che diversi accordi relativi a beni di proprietà provinciale sono prossimi alla scadenza.

Tra questi figura anche l’area interessata dalla realizzazione di strutture del campus universitario, con spazi destinati a parcheggi e attività didattiche.

L’intenzione della Provincia è aprire un tavolo complessivo con l’università per ridefinire le condizioni di utilizzo del patrimonio immobiliare, valutando anche accordi di lungo periodo, della durata di 30 o 40 anni.

L’obiettivo dichiarato da Magrini è arrivare a un’intesa che tenga insieme le esigenze di sviluppo dell’ateneo, la valorizzazione degli immobili e la tutela degli interessi patrimoniali della Provincia.

L’approvazione dell’atto di indirizzo apre quindi una nuova fase per l’ex Collegio Sant’Ambrogio: da edificio che necessita di importanti interventi strutturali a possibile nuovo polo della didattica universitaria nel centro di Varese.