“Nessuna interruzione dei consigli comunali”, archiviata la querela nei confronti di due consiglieri di Cadrezzate con Osmate

Si è chiuso con l’archiviazione il procedimento partito nel febbraio 2026, quando – dopo gli attriti che avevano caratterizzato i consigli comunali del 27 novembre e dell’11 dicembre 2025 – il Comune di Cadrezzate con Osmate, nella persona del sindaco Cristian Robustellini, aveva deciso di depositare al Tribunale di Varese una querela nei confronti di due consiglieri.

Nella denuncia, il primo cittadino aveva segnalato comportamenti considerati contrari al regolamento del Consiglio, sostenendo che le condotte dei consiglieri avrebbero alterato il normale funzionamento dell’assemblea, arrivando in alcuni casi a determinarne la sospensione.

Le motivazioni illustrate dal sindaco non hanno però convinto il giudice per le indagini preliminari Marcello Maria Buffa, che ha deciso l’archiviazione del procedimento.

Come si legge nell’ordinanza di archiviazione, il Gip ha infatti stabilito che i comportamenti adottati dal consigliere Franco Giuliani nella seduta del 27 novembre 2025 non costituiscano reato e che non abbiano interrotto lo svolgimento del Consiglio comunale.

Il giudice ha sottolineato anche l’insussistenza dei fatti contestati per quanto riguarda all’assemblea dell’11 dicembre 2025. Il Gip ha stabilito che non si siano verificate interruzioni al lavoro, definendo quanto accaduto in sala come «un lungo e acceso dibattito» legato agli argomenti di cui si stava discutendo in quella specifica fase del Consiglio comunale.

In una lettera inviata a VareseNews, il consigliere di minoranza Franco Giuliani ha descritto la querela depositata dal sindaco come parte di «un articolato sistema, diversamente democratico, teso a perseguire ogni tipo di dissidenza e opposizione e a ostacolare l’assidua verifica amministrativa».

Nel documento, Giuliani ha inoltre fornito spiegazioni su alcuni suoi comportamenti contestati dal primo cittadino. «Nel Consiglio di novembre – scrive Giuliani – ho tentato di eludere il singolare piantonamento alla mia sedia da parte dell’agente di Polizia locale, che mi sono premurato di fotografare».

«Nel Consiglio di dicembre – aggiunge il consigliere –, ad alta voce perché non è stato consentito all’opposizione disporre di un microfono e prendere la parola, ho solo tentato di mettere fine alle strumentali provocazioni del sindaco nei confronti di un consigliere, colpevole di aver abbandonato il gruppo di maggioranza, insistentemente colpevolizzato e redarguito solamente per l’utilizzo di mezzi di comunicazione ritenuti impropri».

Da parte sua, il sindaco Robustellini ha preso atto e rispetta la decisione di archiviazione, ma difende la scelta di aver sporto querela. «Non potevo esimermi – commenta il primo cittadino – dal segnalare all’autorità giudiziaria l’interruzione del pubblico servizio, anche se con caparbietà sono riuscito a portare a termine le assemblee. Prendo atto e rispetto la decisione della magistratura. Segnalo però che durante i Consigli comunali successivi alla deposizione della querela, ho notato che i consiglieri hanno mostrato maggiore moderazione».