Neve a Campo dei Fiori, l’occasione sfumata per le temperature troppo alte
Il meteorologo del Centro Geofisico Prealpino Paolo Valisa fa il bilancio del maltempo di questi giorni: a Varese caduti 29 millimetri di pioggia, in quota appena 3-4 centimetri di neve poi "lavata via". Nel weekend torna il bel tempo, in attesa dell'inverno meteorologico al via martedì prossimo
È rimasta poca neve sul Campo dei Fiori, e quel poco che si era visto ieri si è presto sciolto sotto una pioggia che ha trovato temperature troppo alte per trasformarsi in coltre bianca. A fare il punto della situazione, nella mattinata di giovedì 26 novembre, è Paolo Valisa, meteorologo responsabile del Centro Geofisico Prealpino, che fotografa l’andamento del maltempo degli ultimi due giorni tra Varese e le quote superiori.
«Sul Campo dei Fiori l’accumulo si è fermato a 3-4 centimetri di neve bagnata -spiega- . In serata, però, le temperature sono salite fino a 2-3 gradi e sopra la neve ha iniziato a piovere, sciogliendo la sottile coltre che si era formata nelle scorse ore».
«A Varese, intanto, il pluviometro ha segnato 29 millimetri di pioggia. Un quantitativo che, se le condizioni termiche fossero state diverse, avrebbe avuto tutt’altro effetto in quota: se fosse stata tutta neve, sul Campo dei Fiori si sarebbero accumulati 25-30 centimetri, ma la temperatura, appunto, era troppo alta».
Guardando alle prossime ore, nel pomeriggio di oggi il tempo migliora con qualche schiarita, ma in serata torneranno le nebbie, anche fitte, destinate a dissolversi probabilmente solo nelle ore centrali di venerdì. Sabato e domenica porteranno invece bel tempo, con qualche brinata all’alba e temperature massime intorno agli 8 gradi.
Per chi sperava in un assaggio d’inverno più deciso, l’appuntamento è rimandato ai prossimi giorni: la stagione, meteorologicamente parlando, inizierà infatti martedì prossimo.
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