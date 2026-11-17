Una sorpresa per i fan di Bianco e Niccolò Fabi: il cantautore romano entrerà nella formazione che accompagnerà Alberto Bianco durante il prossimo “Camaleonte Tour”, questa volta in un ruolo particolare, quello di bassista. Ad annunciare la novità è stato lo stesso Bianco attraverso i suoi canali social, condividendo l’entusiasmo per l’arrivo dell’amico e collega nella band.

«In questo periodo non ero proprio pronto a una sorpresa così grande… Con immenso piacere vi presento il nuovo elemento della band per il prossimo tour invernale di Camaleonte. Signore e signori, al basso: Niccolò Fabi», ha scritto il cantautore.

Un annuncio accompagnato da parole che raccontano il clima di amicizia e complicità tra i musicisti: «Inutile dire quanto siamo felici io, Bob, Fish e Basi di avere Nicc in tour con noi. Sentire questo entusiasmo condiviso per la nostra “roba” ci esalta. Probabilmente a volte sul palco ci scapperà da ridere, altre da piangere, ma questi sono problemi che affronteremo man mano».

Un’amicizia musicale nata nel 2013

La collaborazione tra Niccolò Fabi e Alberto Bianco ha radici lontane. Il loro primo incontro artistico risale al 2013, quando Fabi invitò Bianco ad aprire i concerti del suo Ecco Tour estivo. Da quell’esperienza è nato un rapporto umano e professionale che si è consolidato negli anni. Nel 2016 Bianco è entrato nella band di Fabi per il tour di Una somma di piccole cose, dando inizio a una collaborazione sempre più stretta tra concerti, registrazioni e progetti condivisi. Il percorso è proseguito fino a Libertà negli occhi, l’ultimo album di Niccolò Fabi, al quale Bianco ha contribuito sia durante le registrazioni in studio sia nelle esibizioni dal vivo.

Con il “Camaleonte Tour” i ruoli si invertiranno: questa volta sarà Fabi ad accompagnare Bianco sul palco, insieme a Roberto Angelini e Andrea “Fish” Pesce e agli altri componenti della formazione.

Il Camaleonte Tour parte il 28 novembre

Dopo la recente partecipazione come ospite a un concerto di Francesca Michielin a Torino, Bianco si prepara a tornare dal vivo con una serie di appuntamenti nei club e nei teatri italiani. Il tour prenderà il via sabato 28 novembre 2026 da Taranto, allo Spazio Porto, per proseguire il giorno successivo a Vairano Scalo e il 3 dicembre a Sant’Agata Bolognese.

Nel 2027 la tournée ripartirà il 23 gennaio da Fiorenzuola d’Arda, per poi raggiungere Torino il 28 gennaio e Seregno, in Brianza, il 30 gennaio, con un concerto all’Arci Tambourine.

Le date successive toccheranno Napoli il 3 febbraio, Roma il 4 febbraio, Cesena il 13 febbraio e Monte San Martino il 14 febbraio.

Per il pubblico lombardo, dunque, l’appuntamento più vicino sarà quello di venerdì 30 gennaio 2027 all’Arci Tambourine di Seregno, occasione per ascoltare dal vivo questa nuova formazione.

I biglietti sono disponibili attraverso i canali di prevendita indicati dall’organizzazione.