Sono trascorsi tre mesi dalla doppia impresa d’oro di Nicolò Martinenghi a Parigi, e per il “principe ranocchio” di Azzate è tempo di tornare a duellare ai massimi livelli. Il due volte campione europeo (50 e 100 rana) figura infatti tra i convocati dell’Italia per i Mondiali in vasca corta che si disputeranno a Pechino tra martedì 1 e domenica 6 dicembre.

Martinenghi è uno dei volti più noti della spedizione azzurra che conta in tutto 26 componenti, 16 uomini e 10 donne. Le gare si svolgeranno al cosiddetto Water Cube, l’impianto che ospitò il nuoto ai Giochi Olimpici del 2008 e fece da cornice alle straordinarie imprese di Michael Phelps (che vinse 8 ori: record assoluto), al titolo olimpico di Federica Pellegrini nei 200 stile e all’argento di Alessia Filippi negli 800.

La vasca corta (da 25 metri: le gare non fanno parte del programma olimpico che si disputa invece su corsie da 50 metri) è già stata terra di conquista per il campione di Azzate che vanta due titoli mondiali ma nelle staffette: nel 2021 ad Abu Dhabi vinse la 4×100 mista (con Mora, Rivolta e Miressi) mentre nel 2022 a Melbourne la 4×50 (con Mora, Rivolta e Deplano). Al suo attivo anche 5 medaglie d’argento e 3 di bronzo. Nell’ultima edizione (2024) dei mondiali “accorciati” Tete non partecipò alle gare. (foto Asta/Federnuoto)

Quello di Pechino è un buon test per il 27enne varesino tesserato per la Canottieri Aniene e allenato da Matteo Giunta in quel di Verona: siamo infatti ormai a metà strada (superata) del quadriennio olimpico e l’appuntamento cinese è il primo di livello assoluto dopo gli Europei parigini in cui Tete fu grande protagonista.

È quindi il momento di “tarare” i propri parametri e iniziare a valutare gli avversari sia esterni sia interni, perché il gruppo azzurro offre una forte concorrenza a livello di ranisti con Gabriele Mancini che sta ottenendo risultati di tutto rilievo aggiungendosi così allo stesso Martinenghi, a Cerasuolo e a Viberti. Ai recenti Assoluti in vasca corta il campione olimpico ha ottenuto un argento (nei 100 dietro a Mancini) e due bronzi (nei 50 e nei 200), ma aveva già la certezza di volare a Pechino per via dei risultati agli Europei. Ora si attende la sua zampata anche nella vasca della capitale cinese, ben sapendo che i bersagli maggiori sono altri.