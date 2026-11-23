L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre alle ore 16.30 presso gli spazi della Biblioteca Comunale. Al centro del pomeriggio ci sarà la presentazione dell’associazione DonnaSicura

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Orino e la Biblioteca Comunale promuovono un momento di incontro e sensibilizzazione aperto alla cittadinanza.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre alle ore 16.30 presso gli spazi della Biblioteca Comunale. Al centro del pomeriggio ci sarà la presentazione dell’associazione DonnaSicura, realtà impegnata sul territorio nel supporto e nella tutela delle donne. A illustrare il progetto, le attività e gli strumenti di aiuto offerti dall’associazione sarà la psicologa Giovanna Chiappulini.

L’iniziativa rientra nella campagna sociale promossa dall’amministrazione comunale sotto lo slogan “No alla violenza sulle donne”, accompagnato dall’immagine simbolica della panchina rossa. Un’occasione importante per la comunità di Orino per approfondire il tema della prevenzione, conoscere da vicino le reti di sostegno attive sul territorio e ribadire un impegno concreto contro ogni forma di abuso e discriminazione.