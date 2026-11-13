Non basta attirare turisti: la vera sfida è far vivere i territori

“Una destinazione buona da vivere è anche una destinazione buona da visitare”. È da questa convinzione di Andrea Ferrazzi, direttore generale di Confindustria Belluno Dolomiti, che prende forma una delle riflessioni centrali dell’incontro “Turismo: motore o consumo del territorio?”, in programma sabato 14 novembre, dalle 16 alle 18, nella Sala Agorà di Materia, a Castronno, nell’ambito del Festival Glocal.

Un confronto che parte da una domanda sempre più urgente: quanto può crescere il turismo senza compromettere la qualità della vita di chi abita un territorio? E soprattutto, come trasformare l’attrattività di una destinazione in un’opportunità di sviluppo economico, sociale e ambientale che duri nel tempo?

A Materia si incontreranno esperienze e sensibilità diverse, dalla montagna delle Dolomiti all’Oasi Zegna, fino al territorio varesino, per discutere di sostenibilità, servizi, infrastrutture, nuove forme di accoglienza e capacità di raccontare i luoghi.

Ferrazzi: “Il paese non è più nostro”. Quando il turismo cambia la vita dei residenti

“Il paese non è più nostro”. È una frase che, secondo Andrea Ferrazzi, dovrebbe far riflettere chiunque si occupi di sviluppo turistico. Quando entra nelle conversazioni dei residenti, significa che il turismo sta sollevando questioni che vanno ben oltre il numero di visitatori.

La possibilità di trovare casa, crescere dei figli, costruire una carriera e riconoscersi nella propria comunità diventa parte integrante del dibattito sul futuro di un territorio.

Ferrazzi porterà a Materia anche una riflessione sul modo in cui vengono raccontate le destinazioni turistiche, soprattutto quelle montane.

La narrazione che attrae un turista non è necessariamente quella che convince un giovane a trasferirsi in un territorio.

Il racconto di una montagna immobile, custode di tradizioni e ritmi antichi, può essere efficace per chi cerca una vacanza lontana dalla quotidianità. Ma rischia di scoraggiare chi cerca opportunità professionali, formazione, innovazione e relazioni internazionali.

Per attrarre nuovi residenti e giovani talenti occorre raccontare anche le imprese innovative, la ricerca, le università, le nuove professioni e la vita culturale.

Soprattutto, questa narrazione deve trovare riscontro nella realtà: case accessibili, mobilità, servizi e lavoro qualificato.

“La promessa di una pausa e la promessa di un futuro rispondono a bisogni diversi”, osserva Ferrazzi. Una strategia territoriale deve essere capace di tenerle insieme. Perché un albergo ha bisogno di lavoratori che possano abitare in valle e un ristorante può crescere soltanto dentro una comunità viva durante tutto l’anno.

La sfida è riuscire a suscitare due desideri: “Vorrei andarci” e “Vorrei costruire lì la mia vita”.

Riccardo Capo: i tre pilastri per costruire una destinazione turistica

Un approccio concreto alla progettazione dello sviluppo turistico arriverà da Riccardo Capo, amministratore delegato di Oasi Zegna, una realtà che da oltre un secolo interpreta il rapporto tra montagna, natura, accoglienza e comunità.

Capo proporrà una riflessione sui tre pilastri che guidano lo sviluppo turistico di Oasi Zegna: servizi, esperienze e commercializzazione.

Tre elementi che devono procedere insieme, perché la debolezza di uno solo può compromettere l’intero sistema.

Quando i servizi sono inadeguati, l’arrivo dei visitatori genera una pressione eccessiva sul territorio. Quando le esperienze non sono all’altezza delle aspettative, si rischia di deludere i turisti, con conseguenze amplificate dalla rapidità con cui una recensione negativa può raggiungere milioni di persone attraverso la rete. Quando invece manca una commercializzazione efficace, le presenze restano insufficienti e le strutture ricettive faticano a raggiungere livelli adeguati di occupazione.

Da qui nasce anche un’altra questione: come si misura davvero il successo turistico di un territorio?

Secondo Capo non è possibile applicare ovunque gli stessi indicatori. Le metriche utilizzate da grandi destinazioni come Roma o Rimini non sono necessariamente adatte a territori montani che gestiscono flussi molto più contenuti.

Il suo paragone è immediato: non si può utilizzare il cruscotto della Ferrari di Hamilton per guidare una Panda Cross.

Per comprendere la qualità del turismo occorre ascoltare anche la voce dei visitatori, andare oltre i numeri delle presenze e misurare il valore reale dell’esperienza.

Un’impostazione che si riflette nel lavoro di Oasi Zegna, dove la cura del territorio rimane fedele alla visione originaria di Ermenegildo Zegna.

“La cosa più importante è mantenere la stessa coerenza portata avanti dalla famiglia Zegna fin dall’inizio del Novecento: la cura del territorio e dei servizi che vengono offerti nell’accoglienza al turista e a chi pratica sport”, spiega Capo.

In questa prospettiva si inserisce anche Oasi Zegna Travel, il nuovo tour operator pensato per accompagnare i visitatori, distribuire meglio i flussi ed evitare i picchi di sovraffollamento.

Mazzucchelli: “Il turismo può generare valore solo se non compromette le risorse di domani”

La crescita turistica deve fare i conti anche con una delle risorse più importanti e delicate: l’acqua.

È il tema che porterà al confronto Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese.

“La chiave è una gestione sostenibile e integrata del territorio, capace di conciliare lo sviluppo turistico con la tutela delle risorse naturali e la qualità della vita delle comunità locali”, sottolinea Mazzucchelli. Il turismo può comportare forti variazioni della popolazione presente in un territorio, con conseguenze dirette sui consumi idrici, sulle reti fognarie e sugli impianti di depurazione.

Per questo la programmazione delle infrastrutture deve tenere conto dei picchi stagionali e delle condizioni climatiche, soprattutto quando l’aumento della domanda coincide con periodi di siccità.

“La prima sfida è quella della programmazione: le reti acquedottistiche, fognarie e gli impianti di depurazione devono essere in grado di rispondere a fabbisogni che non sono costanti, ma cambiano in funzione della stagione, delle presenze e delle condizioni climatiche”.

Riduzione delle perdite, efficienza degli impianti, investimenti e collaborazione tra gestori, amministrazioni e operatori turistici diventano quindi condizioni indispensabili per uno sviluppo equilibrato.

“Il turismo può generare valore duraturo solo se la crescita di oggi non compromette le risorse e l’identità di domani”, conclude Mazzucchelli.

Monica Nanetti, giornalista e autrice, porterà al confronto una riflessione sul viaggio lento come possibile modello virtuoso di turismo sostenibile, soffermandosi anche sull’importanza della comunicazione nel valorizzare territori e destinazioni. «Il mio contributo riguarderà da un lato il viaggio lento come esempio virtuoso e dall’altro il modo in cui raccontiamo luoghi, destinazioni ed esperienze, attraverso linguaggi e strumenti capaci di valorizzarne l’identità e le peculiarità».

Monica Nanetti: il viaggio lento e l’importanza di saper raccontare i territori

Monica Nanetti, giornalista e autrice, porterà al confronto il tema del viaggio lento come modello virtuoso di turismo sostenibile, capace di valorizzare i luoghi rispettandone l’identità e i ritmi. Un’attenzione particolare sarà dedicata anche al ruolo della comunicazione e alla capacità di raccontare territori, destinazioni ed esperienze attraverso linguaggi e strumenti adeguati. «La mia esperienza mi ha insegnato quanto sia importante, da un lato, promuovere il viaggio lento come forma di turismo consapevole e, dall’altro, scegliere i linguaggi e gli strumenti giusti per raccontare e valorizzare le peculiarità di ogni territorio».

A Materia un confronto sul futuro dei territori

L’incontro del Festival Glocal metterà insieme prospettive differenti, ma legate da una domanda comune: il turismo è un motore di crescita oppure rischia di consumare proprio ciò che rende attrattivo un territorio?

Accanto a Ferrazzi, Capo e Mazzucchelli parteciperanno Monica Nanetti, giornalista e autrice, Davide Cionfrini, direttore di Varesefocus e responsabile dell’ufficio stampa di Confindustria Varese, e Marco Giovannelli, direttore di VareseNews.

Il confronto permetterà di mettere in relazione esperienze di territori diversi, interrogandosi non soltanto sulla capacità di attrarre visitatori, ma anche su quanto valore economico e sociale rimanga nelle comunità locali.

Dalle Dolomiti all’Oasi Zegna, fino alla provincia di Varese, il punto di partenza è lo stesso: una destinazione turistica non può essere considerata soltanto un luogo da visitare, ma deve continuare a essere un luogo nel quale sia possibile vivere, lavorare e costruire il proprio futuro.

L’appuntamento a Materia

“Turismo: motore o consumo del territorio?” si terrà sabato 14 novembre, dalle ore 16 alle 18, nella Sala Agorà di Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno, nell’ambito del Festival Glocal.

La partecipazione è disponibile attraverso la pagina dell’evento su Eventbrite.

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