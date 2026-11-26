Non c’è un pianeta B e neanche una generazione da perdere: i giovani si confrontano sul futuro
Mercoledì 9 dicembre alle 21 un incontro per parlare di ambiente, attivismo e partecipazione giovanile. Al centro del confronto l’esperienza dei Fridays For Future, le mobilitazioni studentesche e il ruolo delle nuove generazioni nella società e nella politica
Quanto conta oggi la voce dei giovani nelle battaglie per l’ambiente e nelle scelte che riguardano il futuro? E quale spazio trovano le nuove generazioni nella partecipazione politica e sociale? Sono alcune delle domande al centro dell’incontro “Non c’è un pianeta B. E neanche una generazione da perdere”, in programma mercoledì 9 dicembre alle ore 21 a Materia di Castronno.
Una serata dedicata alla sensibilità ambientale, all’impegno civile e al protagonismo delle nuove generazioni, partendo dall’esperienza dei Fridays For Future e arrivando alle più recenti manifestazioni che hanno portato studenti e giovani nelle piazze di numerose città italiane.
Il confronto metterà attorno allo stesso tavolo rappresentanti dei movimenti ambientalisti, delle organizzazioni studentesche e della politica: Chiara Gastaldi ed Eliana Poillucci di Fridays For Future Varese, Luigi Grignani della Rete degli Studenti Medi, Alice Monaco del Movimento 5 Stelle e Ludovico Vassallo del Partito Democratico.
Al centro del dibattito ci sarà il rapporto tra giovani e partecipazione, in un momento in cui le questioni ambientali si intrecciano sempre più con quelle sociali e politiche. Dalle mobilitazioni per il clima alle proteste studentesche, l’incontro offrirà l’occasione per riflettere su come siano cambiate le forme dell’attivismo e su quali strumenti abbiano oggi le nuove generazioni per far sentire la propria voce.
Il titolo della serata racchiude due sfide strettamente legate: la difesa del pianeta e la necessità di non disperdere le energie, le idee e le aspettative dei giovani. Due temi che chiamano in causa non soltanto chi partecipa alle manifestazioni, ma anche le istituzioni, la politica e l’intera società.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.