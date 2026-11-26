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Quanto conta oggi la voce dei giovani nelle battaglie per l’ambiente e nelle scelte che riguardano il futuro? E quale spazio trovano le nuove generazioni nella partecipazione politica e sociale? Sono alcune delle domande al centro dell’incontro “Non c’è un pianeta B. E neanche una generazione da perdere”, in programma mercoledì 9 dicembre alle ore 21 a Materia di Castronno.

Una serata dedicata alla sensibilità ambientale, all’impegno civile e al protagonismo delle nuove generazioni, partendo dall’esperienza dei Fridays For Future e arrivando alle più recenti manifestazioni che hanno portato studenti e giovani nelle piazze di numerose città italiane.

Il confronto metterà attorno allo stesso tavolo rappresentanti dei movimenti ambientalisti, delle organizzazioni studentesche e della politica: Chiara Gastaldi ed Eliana Poillucci di Fridays For Future Varese, Luigi Grignani della Rete degli Studenti Medi, Alice Monaco del Movimento 5 Stelle e Ludovico Vassallo del Partito Democratico.

Al centro del dibattito ci sarà il rapporto tra giovani e partecipazione, in un momento in cui le questioni ambientali si intrecciano sempre più con quelle sociali e politiche. Dalle mobilitazioni per il clima alle proteste studentesche, l’incontro offrirà l’occasione per riflettere su come siano cambiate le forme dell’attivismo e su quali strumenti abbiano oggi le nuove generazioni per far sentire la propria voce.

Il titolo della serata racchiude due sfide strettamente legate: la difesa del pianeta e la necessità di non disperdere le energie, le idee e le aspettative dei giovani. Due temi che chiamano in causa non soltanto chi partecipa alle manifestazioni, ma anche le istituzioni, la politica e l’intera società.

Materia si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.