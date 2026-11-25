“Non restiamo in silenzio, facciamo rumore”: il flash mob del Pd contro la violenza sulle donne a Varese
In piazza del Podestà la mobilitazione per il 25 novembre. Tra i presenti esponenti del Partito Democratico e delle istituzioni, con l'intervento di Francesca Ciappina delle Donne Democratiche
«Non restiamo in silenzio. Facciamo rumore». È questo il messaggio lanciato dal Partito Democratico di Varese in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata mercoledì 25 novembre. Nel tardo pomeriggio, piazza del Podestà ha ospitato un flash mob contro i femminicidi, un momento di mobilitazione e sensibilizzazione per richiamare l’attenzione su un fenomeno che continua a segnare la società.
L’iniziativa, organizzata dal PD cittadino, ha voluto ribadire la necessità di non abbassare la guardia di fronte alla violenza di genere, portando nel cuore della città un messaggio di impegno e responsabilità collettiva.
A prendere la parola durante la manifestazione è stata Francesca Ciappina, portavoce provinciale delle Donne Democratiche, protagonista dell’intervento che ha accompagnato il momento di sensibilizzazione.
Presenti anche diversi rappresentanti politici e istituzionali del territorio: Samuele Astuti, consigliere regionale del PD, Roberto Molinari, assessore ai Servizi sociali del Comune di Varese, e Giacomo Fisco, capogruppo del PD in Consiglio comunale. All’iniziativa ha partecipato anche Riccardo Tomaiuoli, segretario cittadino dei Giovani Democratici.
Il flash mob ha ripreso lo slogan scelto dagli organizzatori, «Non restiamo in silenzio. Facciamo rumore», accompagnato nella comunicazione dell’evento dall’immagine simbolica di un mazzo di chiavi alzato. Un richiamo alla necessità di rompere il silenzio che spesso circonda gli episodi di violenza e di mantenere alta l’attenzione sul contrasto ai femminicidi.
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