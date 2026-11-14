Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro

Non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha dato il via a un inseguimento attraverso tre comuni, prima di essere bloccato a Cavaria con Premezzo. In auto aveva un panetto di hashish da 103 grammi, un coltello e quasi 32mila euro in contanti. È finito in manette un italiano di 31 anni, arrestato nella serata di venerdì dai militari della Stazione di Albizzate.

Tutto è iniziato a Besnate, in via Libertà, dove i carabinieri erano impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale. Alla vista dei militari, il conducente di una Fiat Panda, che era alla guida nonostante la patente gli fosse stata revocata, non ha rispettato l’alt e si è allontanato.

Ne è nato un inseguimento che ha attraversato le strade di Besnate e la frazione Cajello di Gallarate, per concludersi a Cavaria con Premezzo. Qui i militari sono riusciti a fermare il veicolo e a bloccare il conducente, che avrebbe opposto resistenza.

La successiva perquisizione personale e dell’automobile ha portato al ritrovamento di un panetto di hashish del peso di 103 grammi, un coltello e una somma di denaro contante di poco inferiore ai 32mila euro. L’uomo, disoccupato, è stato quindi arrestato e ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza.

Sabato mattina è comparso davanti al Tribunale di Busto Arsizio per il giudizio direttissimo. Al termine dell’udienza il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Varese e l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in un comune della provincia di Milano.