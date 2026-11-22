Lunedì prima di mezzogiorno troverete in questo spazio la puntata del podcast “Dal Parquet” dedicata a Varese-Venezia: se volete contribuire potete inviare un messaggio vocale via WhatsApp al 353.4848857.

Galleria fotografica Openjobmetis Varese – Umana Venezia 96-71 4 di 53

ALVITI 7,5 – Nei primi minuti imbuca una tripla facile, una difficile e mura Parks in difesa. L’alba di una partita in cui Dado – non al meglio con la schiena – mette assieme bottino offensivo (17), e fino a qui ci siamo, ma anche tanta attenzione in retroguardia, fatto non scontato. Solido a rimbalzo (5), posizione e mani rapide a sporcare le linee di passaggio, chiude con un gran assist a Kamagate. E, qui c’è il mezzo punto in più, è l’unico a non sbagliare tiri liberi, 6 su 6.

DUKE 7 – Ha perso un po’ delle scintille che avevano accompagnato alcune partite ma non per questo è meno incisivo. Sempre più vigile in regia, si prende un paio di volte la scena attaccando l’area con entrate rapide e spettacolari. Ma la cosa più bella la “dona” a inizio terzo quarto, quando difende a ripetizione con il corpo e le gambe contenendo i tentativi di Parks. Un lampo alla Andrea Meneghin, e non stiamo esagerando. Passa diversi istanti a battere le mani e incitare il pubblico: facciamo che per il derby è già carico.

MCDOWELL-WHITE 7 – Il voto reale sarebbe un 6,5 ma con Will siamo felicemente indulgenti perché, pur con una settimana in più di allenamenti resta ancora in ritardo di preparazione. Ma si applica e, soprattutto, porta a casa risultati: 8 punti, un paio di canestri notevoli per scelta di tempo e rifinitura, un paio di assist. Gioca tutta la gara sul filo dei falli, un po’ pollo e un po’ sfortunato ma evita la “paletta rossa” si regala un quarto d’ora di partita vera. Buone notizie.

NIKOLIC 7 – Quando Wiltjer non si trova Ikangi tra i piedi, è Nikolic a rendergli la vita difficile. In una serata meno potente in attacco, Stefan mette assieme la “partita dell’ex” lavorando bene a tutte le attività di contorno. 6 punti ma 6 rimbalzi e 4 assist per sedersi dalla parte giusta della sfida.

HALE 8 (IL MIGLIORE) – Qualcuno, evidentemente, gli aveva chiesto di presentarsi con l’abito bello alla serata. Lui arriva e nel primo quarto segna 14 punti in 7′ senza sbagliare neppure un tiro, facendo più danni a Venezia dell’acqua alta. Poi segue – o meglio, dirige – la parabola di tutta Varese: quando segna di meno si applica in difesa, piega le gambe e attende il momento di esplodere di nuovo in attacco. Nell’ultimo quarto torna debordante e chiude a 30. E lode.

MVP Confident per i lettori della DirettaVN

LIBRIZZI 6,5 – Ha il merito di irretire Bowman che spende su di lui un antisportivo grosso come una casa e deve sedersi presto con tre falli. Peccato per la mira così e così anche in lunetta, ma nel complesso dà un buono sprint al quintetto quando Kastritis lo chiama in causa.

KAMAGATE 7,5 – Il solito ginocchio gli fa male, per una maledetta botta presa a metà settimana. Ha trascorso due giorni a guardare gli altri allenarsi, sa che alle sue spalle non c’è Renfro a dargli una mano. E di fronte non ha certo dei pivellini. Ismael allora si arma di muscoli e pazienza, di movimenti essenziali e di voglia di incidere: 8 punti, 10 rimbalzi – Varese vince il duello sotto i tabelloni – e la sensazione che Venezia per segnare deve passare sul suo cadavere. Ma lui non muore mica.

ROBY 6 – A un certo punto manca solo lui: salvo Villa, in campo una manciata di secondi, tutti i biancorossi hanno fatto almeno un canestro tranne l’ala che qualcuno, perfido, ha ribattezzato Robyola. Peggio: sale in cielo e sbaglia una schiacciata che per uno così dovrebbe essere come bere un bicchiere d’acqua. La gente però non ha quasi il tempo di spazientirsi: all’azione successiva arriva una tripla non scontata. Alla fine sono 7 punti, con 5 rimbalzi e un buon apporto in difesa. Ancora poco, a essere sinceri, ma inutile arrabbiarsi per una volta.

LADURNER 6 – Senza Renfro tocca a lui mettere fisico e sudore contro Tessitori. Fatica un po’ al primo giro in campo, va molto meglio nella ripresa ma proprio nel momento buono crolla a terra tenendosi il ginocchio. Si teme infortunio serio, vedremo domani le note ufficiali. Un grande “in bocca al lupo” a Max.

IKANGI 7 – La Reyer ha assegnato una guardia del corpo a Kyle Wiltjer? No, è Iris Ikangi che, fedele alle consegne di Kastritis, si infila dentro canotta e pantaloncini del canadese, lo mura, lo sfianca, lo respinge, gli taglia la strada. Il volume difensivo di Iris è talmente grande che stavolta Wiltjer non riesce neppure ad accendere il pubblico con la sua sfacciataggine. Esce, invece, pive nel sacco e occhi bassi mentre di là Ikangi sfodera il suo proverbiale sorriso. E visto che gli vogliamo bene, facciamo finta di ignorare la sua partita in attacco…