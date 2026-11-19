“Franco, ogni volta che acquistava un libro, ne sceglieva uno anche per la scuola frequentata dalla sua nipotina, oggi in classe seconda. Un pensiero semplice, ripetuto nel tempo, che rivela un’attenzione, una sensibilità e una generosità davvero straordinarie”

Così le insegnanti della primaria Locatelli di Masnago (IC Varese 3), iniziano a raccontare il grande gesto di generosità silenziosa di un nonno speciale, oggi ricoverato: “Ci piacerebbe che queste parole potessero raggiungerlo, come un piccolo abbraccio a distanza, per dirgli quanto il suo gesto ci abbia emozionato e quanto gli siamo riconoscenti”.

Di seguito, per intero, la lettera firmata da docenti, personale scolastico e alunni della primaria Locatelli per ringraziare di cuore nonno Franco per i tanti libri donati.

Ci sono gesti silenziosi che raccontano più di tante parole e che riescono a raggiungere il cuore di una comunità.

Qualche giorno fa siamo stati contattati da una libreria del centro cittadino, che ci invitava a passare per ritirare alcuni libri donati alla nostra scuola da un nonno speciale.

Il giorno successivo, l’insegnante che si occupa con passione della biblioteca scolastica, si è recata in libreria e ha ricevuto tre grandi borse di carta colme di splendidi albi illustrati per bambini.

I librai ci hanno raccontato una storia che ci ha profondamente commosso: Franco, ogni volta che acquistava un libro, ne sceglieva uno anche per la scuola frequentata dalla sua nipotina, oggi in classe seconda.

Un pensiero semplice, ripetuto nel tempo, che rivela un’attenzione, una sensibilità e una generosità davvero straordinarie.

Oggi Franco sta attraversando un momento delicato di salute e si trova ricoverato. Ci piacerebbe che queste parole potessero raggiungerlo, come un piccolo abbraccio a distanza, per dirgli quanto il suo gesto ci abbia emozionato e quanto gli siamo riconoscenti.

Grazie, Franco, per la tua generosità, per la tua sensibilità e per aver pensato ai nostri bambini.

Hai donato molto più di libri: hai regalato storie, immaginazione, sogni, occasioni per crescere e per scoprire il mondo attraverso la lettura.

Crediamo che chi ama i libri custodisca spesso una bellezza speciale nell’anima. E il tuo gesto ne è una testimonianza preziosa. La tua generosità parla di te, della tua bontà e di quella nobiltà d’animo che si manifesta nelle piccole attenzioni, quelle che forse sembrano semplici, ma che lasciano un segno grande.

Ti abbracciamo forte, Franco, con tutto il nostro affetto, augurandoti di cuore di ritrovare presto serenità e salute.

E c’è una cosa che vorremmo tu sapessi: un libro donato a un bambino non si esaurisce nel gesto di chi lo regala. Continua a vivere nelle mani che lo sfogliano, negli occhi che si illuminano, nelle storie che diventano ricordi, nei sogni che prendono forma e nelle parole che un bambino porterà con sé crescendo.

Il tuo dono continuerà a viaggiare, pagina dopo pagina, nel cuore dei nostri bambini.

E, in qualche modo, anche tu sarai lì, in ogni storia letta, in ogni sorriso e in ogni piccolo mondo scoperto attraverso quelle pagine.

Con infinita gratitudine,

tutti i docenti, il personale scolastico e i bambini della Scuola Primaria Locatelli