Notti di chiusure e cantieri tra la A8, la Tangenziale e la bretella Varese-Gazzada

Al via un ciclo di chiusure notturne per interventi di manutenzione sulle barriere di sicurezza lungo i tratti autostradali e di raccordo tra la A8, la Tangenziale di Varese e la bretella Varese-Gazzada. I lavori, programmati nelle ore notturne per limitare i disagi alla circolazione, interesseranno diversi svincoli e rami di immissione a partire da lunedì 16 novembre.

Le limitazioni si rendono necessarie per consentire agli operatori di eseguire in sicurezza i cantieri di manutenzione. Il calendario degli interventi entrerà nel vivo all’inizio della prossima settimana e si concluderà nella mattinata di sabato 21 novembre, coinvolgendo complessivamente quattro notti di chiusure parziali e deviazioni obbligate per i veicoli in transito sul territorio provinciale.

Le chiusure di lunedì 16 e martedì 17 novembre

La prima fase dei lavori scatterà alle 21:00 di lunedì 16 novembre per protrarsi fino alle 5:00 del giorno successivo. Sul ramo di allacciamento tra la A60 Tangenziale di Varese e la A8 Milano-Varese sarà chiuso il ramo di immissione verso Milano per chi proviene dal valico del Gaggiolo; in alternativa gli automobilisti potranno utilizzare lo svincolo di Castronno. Contestualmente, sulla SC5 strada Varese-Gazzada rimarrà chiuso il raccordo d’immissione sulla A8 in direzione Milano per i veicoli in arrivo da Buguggiate, con uscita alternativa sempre a Castronno.

Dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 novembre le modifiche alla viabilità riguarderanno le direzioni verso Varese. Sulla strada Varese-Gazzada verrà chiuso l’accesso alla A8 verso Varese per chi proviene da Buguggiate, con obbligo di percorrere la A60, uscire allo svincolo SP57 Gazzada-Morazzone e seguire la viabilità ordinaria. Stesse modalità per chi proviene dal valico del Gaggiolo e deve immettersi sulla A8 verso Varese dal ramo della Tangenziale: in questo caso l’itinerario alternativo consigliato prevede l’utilizzo della SP1, della SP17 e della SS341.

Gli interventi di mercoledì, giovedì e venerdì

Il programma proseguirà nelle notti di mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, sempre nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 5:00 del mattino. Sulla A8 Milano-Varese sarà interdetto l’accesso al ramo di immissione sulla A60 in direzione del valico del Gaggiolo per i veicoli provenienti da Milano, così come il raccordo sulla SC5 verso Buguggiate; per entrambe le situazioni la soluzione indicata prevede l’uscita anticipata allo svincolo di Castronno.

L’ultima notte di cantieri è fissata tra venerdì 20 e sabato 21 novembre, dalle 21:00 alle 5:00. Sulla A8 verrà chiuso il ramo di immissione sulla Tangenziale di Varese in direzione del valico del Gaggiolo per chi viaggia provenendo da Varese. In questo caso gli automobilisti in transito potranno uscire in anticipo a Buguggiate oppure proseguire lungo la A8 in direzione di Milano usufruendo dello svincolo di Castronno.