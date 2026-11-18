Nuotare in acque libere ha un fascino unico, difficile da raccontare a chi è abituato soltanto al ritmo regolare delle corsie in piscina. Significa immergersi letteralmente nella natura, orientarsi guardando l’orizzonte anziché una linea sul fondo e vivere ogni bracciata come un’esperienza di libertà e contatto autentico con l’ambiente. La nostra provincia, da questo punto di vista, offre vasche naturali a cielo aperto, a partire dallo splendido Lago di Monate.

È proprio su questo territorio che opera OpenWater TRIBE ASD, una realtà affiliata UISP e registrata al CONI che promuove questa disciplina con entusiasmo, aprendo le porte sia a chi vuole provare per la prima volta l’emozione del nuoto open water, sia agli atleti più esperti.



A guidare gli associati in questo percorso è Camilla Montalbetti, tecnico con qualifica FIN cresciuta agonisticamente in piscina e specializzata nel mezzofondo. «In piscina si affina la tecnica, in acque libere si allena il cuore» spiega Camilla, sintetizzando una filosofia di lavoro che si traduce in una preparazione completa. Oltre all’allenamento in acqua, il percorso affianca infatti la preparazione atletica, la prevenzione degli infortuni e i consigli nutrizionali. Grazie anche a programmi di personal training strutturati pure a distanza, ogni nuotatore viene seguito passo dopo passo con tabelle mirate, per affrontare le acque libere in totale sicurezza e consapevolezza.

Lo spirito della “Tribe”, però, vive soprattutto nella dimensione del gruppo e nella condivisione. Durante la bella stagione, da giugno ad agosto, l’associazione organizza uscite bisettimanali nelle acque del Lago di Monate, trasformando l’allenamento in un momento di socialità e di valorizzazione del territorio. Al centro di ogni iniziativa c’è una forte cultura del rispetto per l’ambiente lacustre e marino, in piena sintonia con i valori dello sportpertutti promossi dalla UISP.

Anche nei mesi più freddi, quando l’attività si sposta prevalentemente sulla preparazione indoor e sui ritrovi di squadra, la voglia di mettersi in gioco non si ferma. Il gruppo è infatti pronto ad affrontare importanti sfide internazionali, a partire dall’imminente trasferta al Morocco Swim Trek, in programma dal 27 al 29 novembre, fino alla celebre traversata francese Le Défi de Monte-Cristo del 26 e 27 giugno 2027.

Avvicinarsi a questa disciplina e unirsi alla squadra è semplice e alla portata di tutti: per iniziare servono soltanto il certificato medico, agonistico o non agonistico a seconda dell’attività scelta, il tesseramento tramite il modulo ufficiale ASD con il versamento della quota associativa e l’attrezzatura di base indispensabile per la sicurezza in acqua, ovvero una boa di segnalazione personale e una cuffia ad alta visibilità. Un’occasione preziosa per mettersi in gioco, fare gruppo e scoprire tutta la bellezza di nuotare a cielo aperto. Per info: openwatertribe@gmail.com.

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