Nuove email con minacce alle scuole varesine: studenti regolarmente in classe e segnalazione alla Questura

Nuove email minatorie sono arrivate questa mattina, lunedì 16 novembre, nelle segreterie di diverse scuole italiane, comprese alcune della provincia di Varese. Ancora una volta si tratta di messaggi che annunciano la presenza di ordigni esplosivi negli edifici scolastici, firmati con le iniziali M.A., riconducibili al nome Mikhail Andropov, già comparso nelle comunicazioni dei giorni scorsi.

La differenza, questa volta, è nella gestione dell’allarme: gli studenti sono rimasti regolarmente in classe e non si sono verificate evacuazioni. I dirigenti scolastici hanno provveduto a segnalare le email alla Questura per gli accertamenti del caso, seguendo le indicazioni date dal Governo la scorsa settimana.

La nuova email annuncia un’esplosione entro 40 minuti

Anche il messaggio arrivato oggi riprende il contenuto e i toni delle precedenti minacce.

«Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato. Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L’esplosione avverrà tra 40 minuti» si legge nel testo.

Le lezioni proseguono regolarmente

La gestione delle nuove segnalazioni segue, dunque, una linea diversa rispetto al primo episodio, quando la minaccia aveva portato numerosi istituti (65) a sospendere le lezioni e a far uscire gli studenti dagli edifici.

Resta alta l’attenzione delle autorità su una vicenda che, nel giro di pochi giorni, ha coinvolto ripetutamente il mondo della scuola, non soltanto in provincia di Varese ma anche in diverse altre città italiane.