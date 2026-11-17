Nuove regole per funghi e tartufi in Lombardia: confermata la raccolta gratuita
Approvata dal Consiglio regionale la nuova normativa che aggiorna le regole sulla raccolta e sulla commercializzazione. Confermata la gratuità della raccolta dei funghi, nuove disposizioni per i tartufi e maggiori investimenti su sicurezza, controlli e tutela dei boschi
La raccolta dei funghi resta gratuita in tutta la Lombardia, ma cambiano le regole che disciplinano il settore. Il Consiglio regionale ha approvato una nuova legge che aggiorna la normativa in vigore dal 2008 e introduce una serie di interventi dedicati alla tutela degli ambienti boschivi, alla sicurezza dei raccoglitori e alla valorizzazione della filiera dei funghi e dei tartufi.
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Il provvedimento prevede uno stanziamento di 780mila euro per il triennio 2026-2028 e punta a rafforzare gli strumenti di gestione e controllo, con l’obiettivo di coniugare la conservazione degli ecosistemi forestali e le attività legate alla raccolta e alla commercializzazione.
Tra i punti principali della riforma c’è la conferma della gratuità della raccolta dei funghi. Le Comunità montane e gli enti competenti potranno comunque prevedere contributi destinati a finanziare la manutenzione dei sentieri, la prevenzione degli incendi, la vigilanza e gli interventi di miglioramento ambientale.
Novità anche per il settore dei tartufi. La legge introduce un tesserino di idoneità rilasciato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio dopo il superamento di un esame dedicato alla conoscenza delle specie e della normativa ambientale. Il documento avrà validità di dieci anni.
La riforma istituisce inoltre la Giornata regionale di funghi e tartufi, prevista ogni anno nella seconda domenica di ottobre, e un Osservatorio regionale incaricato di monitorare il settore, promuovere attività di ricerca e fornire supporto scientifico a enti e associazioni.
Uno dei capitoli più significativi riguarda la sicurezza. Nel biennio 2024-2025 le Ats lombarde hanno registrato 160 episodi di intossicazione da funghi, mentre gli ispettorati micologici hanno effettuato oltre 2.200 controlli sui raccolti portati dai cittadini. Le verifiche hanno portato al sequestro di centinaia di chilogrammi di funghi risultati non commestibili.
La legge punta infine a rafforzare il ruolo degli ispettorati micologici e dei professionisti che operano nelle Ats, considerati un presidio fondamentale sia per la prevenzione delle intossicazioni sia per l’attività di informazione rivolta ai cittadini.
«Funghi e tartufi – ha spiegato Giacomo Zamperini-, fanno parte della cultura e della tradizione dei nostri territori, ma rappresentano anche una risorsa ambientale ed economica che merita regole moderne, tutela e una vera strategia di valorizzazione. La nuova legge mette insieme tutti questi aspetti: salvaguardia dei boschi, sicurezza nella raccolta, formazione, sostegno alle associazioni e sviluppo di una filiera che soprattutto nelle aree montane può generare valore e opportunità. La nostra legge punta sulla qualità, la tracciabilità e la valorizzazione. E vogliamo coinvolgere tutti i settori, dall’agricoltura, all’ambiente, al turismo, alla ristorazione. è una legge che dimostra quanto siano preziosi i professionisti che operano nelle ATS. Per questo vogliamo rafforzarne il ruolo, sostenere corsi per il conseguimento dell’attestato di micologo e garantire aggiornamenti periodici, anche attraverso momenti formativi sul campo».
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