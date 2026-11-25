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Nei prossimi giorni prenderanno il via due nuovi cantieri forestali nel Parco dei Mughetti a Gerenzano: uno nei boschi a confine con il Comune di Cislago e l’altro nell’area del Fontanile di San Giacomo.

Si tratta di interventi di miglioramento forestale che comprendono il taglio totale del Ciliegio tardivo e il taglio selettivo della Robinia, la messa a dimora di giovani alberi e arbusti di specie autoctone e l’attuazione delle cure colturali (manutenzioni) per una durata di cinque anni.

Il progetto, che è stato validato da Regione Lombardia, è finanziato dalla società Georisorse di Cislago come compensazione per la trasformazione del bosco ai sensi della L.R. 28/2026 e della D.G.R. 675/2005.

Gli interventi ricadono in aree forestali di proprietà del Comune di Gerenzano e sono state selezionate dall’Ufficio del Parco dei Mughetti, che effettuerà una supervisione degli interventi in coordinamento con i tecnici della Direzione Lavori e dell’impresa forestale incaricata.

Durante l’esecuzione dei lavori le aree saranno inaccessibili per motivi di sicurezza, pertanto si raccomanda ai fruitori del Parco di rispettare i divieti riportati nella segnaletica di cantiere, soprattutto nell’area del Fontanile di San Giacomo.

Il progetto si inserisce nell’iniziativa del Parco denominata “Boschi migliori”, grazie alla quale dall’anno 2018 sono già stati realizzati interventi di miglioria forestale su circa 50.000 metri quadrati di boschi non solo pubblici ma anche privati. Questa iniziativa infatti offre ai privati la possibilità di affidare temporaneamente la gestione del proprio bosco al Parco dei Mughetti per la realizzazione di interventi di contenimento delle specie esotiche, di miglioramento dell’habitat forestale, di contrasto all’abbandono e di incremento del valore paesaggistico. Per maggiori informazioni sull’iniziativa “Boschi migliori” è possibile contattare l’Ufficio del Parco oppure consultare la pagina dedicata sul sito web: Iniziativa Boschi Migliori