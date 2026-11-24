Nuovi armadietti a Cocquio Trevisago per le medie Dante Alighieri: il “gioco di squadra“ tra genitori, scuola e imprese alleggerisce gli zaini
Consegnati ufficialmente gli arredi destinati a supportare il modello didattico “DADA“ nel plesso dell'Istituto Comprensivo "E. Curti". L'iniziativa è stata resa possibile dall'Associazione Genitori di Cocquio Trevisago O.d.V. grazie al contributo determinante di Colacem. Il tema all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale
Un segnale concreto di attenzione verso il benessere quotidiano degli studenti e l’innovazione scolastica. Lunedì mattina, alla scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Cocquio Trevisago (parte dell’Istituto Comprensivo “E. Curti” di Gemonio), si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna dei nuovi armadietti destinati a supportare il modello didattico “DADA“ (Didattiche per Ambienti di Apprendimento).
L’iniziativa nasce dall’impegno dell’Associazione “Genitori di Cocquio Trevisago O.d.V.” ed è stata realizzata grazie al prezioso contributo dell’azienda “Colacem S.p.A.”, a testimonianza di un legame virtuoso tra mondo della scuola, volontariato e tessuto produttivo locale.
Ad aprire l’incontro è stato il presidente dell’Associazione Genitori Ivan Paolo Potenzoni (che ricopre anche il ruolo di consigliere comunale delegato ai giovani) che ha scelto di avviare la mattinata confrontandosi direttamente con i ragazzi per raccogliere le loro impressioni sul nuovo metodo didattico. Dal dialogo con gli alunni è emerso come il progetto DADA sia molto apprezzato, ma comporti una criticità pratica legata agli spostamenti continui tra un’aula e l’altra: il peso eccessivo degli zaini. Proprio per rispondere a questa esigenza concreta, l’installazione degli armadietti rappresenta una soluzione immediata ed efficace, frutto dell’ascolto attivo tra studenti, famiglie e istituzioni.
Nel corso della cerimonia, Potenzoni ha evidenziato come la collaborazione tra associazioni, corpo docente, enti pubblici e realtà imprenditoriali costituisca il vero motore per realizzare progetti di valore per la comunità. Un concetto ribadito anche dal Direttore dello stabilimento Colacem di Caravate, Gianni Cecchini, che nel suo intervento ha confermato la vicinanza dell’azienda al territorio e la volontà di sostenere le proposte capaci di generare un impatto positivo e tangibile sulla crescita dei giovani.
A chiudere l’evento è stata la Dirigente Scolastica dell’I.C.S. Curti, Caterina Lucia Pipitone, che ha ringraziato sentitamente Colacem e l’Associazione Genitori per la sensibilità e la sinergia dimostrate nel riqualificare gli spazi scolastici e accompagnare il percorso formativo degli studenti.
Il tema degli armadietti era stato materia di confronto lo scorso mese di ottobre fra la minoranza consiliare, che aveva sollevato la questione con una interpellanza, e la maggioranza retta dal sindaco Danilo Centrella che aveva sul piunto dato una sua risposta. La vicenda degli armadietti è finita in uno dei punti all’ordine del prossimo consiglio comunale in programma per la serata di mercoledì 25 novembre.
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