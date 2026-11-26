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Busto Arsizio ottiene un finanziamento di 520mila euro da Regione Lombardia per il Distretto Urbano del Commercio. Le risorse arrivano dal Bando Distretti 2026, al quale il Comune ha partecipato presentando un progetto giudicato «di eccellenza», che prevede interventi complessivi ammessi per oltre 1 milione e 120mila euro.

Tra le opere previste figurano la riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele II e dell’area verde tra via Einaudi e via Lualdi, oltre a misure di sostegno diretto alle attività commerciali.

«Il finanziamento rappresenta un riconoscimento importante del lavoro che il Comune di Busto Arsizio sta portando avanti da anni per valorizzare il commercio di vicinato e rendere la città sempre più attrattiva» commenta il sindaco Emanuele Antonelli.

Il primo cittadino sottolinea il valore della collaborazione tra amministrazione, associazioni di categoria e operatori economici: «Crediamo che il commercio di vicinato sia una componente fondamentale della vita cittadina: non solo un motore economico, ma anche un presidio sociale e un elemento essenziale dell’identità della città».

L‘assessore al Marketing Matteo Sabba evidenzia soprattutto la possibilità di destinare una parte delle risorse direttamente ai commercianti attraverso un nuovo bando.

«Ora inizieremo il lavoro necessario affinché, entro un anno, venga pubblicato un bando rivolto direttamente alle attività del Distretto. Sarà un sostegno economico concreto per chi ogni giorno alza la serranda, investe, crea lavoro e contribuisce a mantenere viva e attrattiva la nostra città».

Sabba rivendica il risultato ottenuto grazie al lavoro congiunto degli uffici comunali, di Confcommercio e degli altri partner coinvolti: «Le risorse non arrivano per caso: servono progettualità, collaborazione e determinazione. Oggi Busto raccoglie, ancora una volta, il risultato di questo lavoro».