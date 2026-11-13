Nuovo anno per l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Marchirolo tra didattica e rete sociale

L’anno scolastico 2026/2027 si apre con numerose novità per l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Marchirolo, sempre più punto di riferimento per l’intera Valganna dopo il recente accorpamento con l’ex istituto “Vaccarossi” di Cunardo. L’offerta della scuola punta a coniugare la didattica con il sostegno alle famiglie, partendo dagli Open Day di novembre fino all’adesione a importanti reti sociali del territorio.

Il calendario delle iniziative si apre infatti con le giornate di scuola aperta nei vari plessi dell’istituto. Si parte dalle scuole dell’infanzia, pronte ad accogliere le famiglie per illustrare gli spazi, i laboratori e le attività pensate per la crescita dei più piccoli. Per partecipare agli appuntamenti di novembre o ricevere informazioni dettagliate è possibile contattare direttamente la segreteria della scuola.

«Siamo sicuramente molto entusiasti di questo inizio anno – ha evidenziato Marcello Soprani, dirigente scolastico dell’IC “Giovanni XXIII” – La nostra scuola è diventata ricca di plessi e di sezioni e ogni giorno lavoriamo sinergicamente per offrire ai nostri studenti un’offerta formativa che possa coniugare l’apprendimento disciplinare con lo sviluppo umano di ogni ragazzo e ragazza».

Prevenzione del bullismo e progetto Pippi

Accanto alla didattica tradizionale, l’istituto dedica particolare attenzione alla prevenzione del bullismo, al contrasto delle discriminazioni e al supporto degli alunni che attraversano momenti di fragilità emotiva o socio-economica. In quest’ottica si inserisce l’adesione al progetto Pippi (Programma di Interventi per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione).

Si tratta di un programma nazionale, inserito nei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali e attivo anche nell’Ambito territoriale di Varese, nato per sostenere i nuclei familiari vulnerabili ed evitare l’allontanamento dei minori. Il percorso, della durata di 18 mesi, mira a promuovere il benessere dei bambini e a rafforzare le competenze dei genitori attraverso l’educativa domiciliare, gruppi di confronto, famiglie d’appoggio e una stretta sinergia tra scuola e servizi sociali.

«Siamo molto orgogliosi di prendere parte a questa iniziativa – ribadisce Marcello Soprani, dirigente scolastico – I docenti interessati hanno mostrato subito un grande entusiasmo. Riteniamo imprescindibile, in qualità di educatori, fornire la possibilità a tutti gli studenti di vivere in un ambiente sereno che esula dal solo contesto scolastico».

Il percorso dell’istituto proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori momenti di incontro, con l’obiettivo di consolidare il dialogo con i genitori e confermarsi un presidio educativo aperto all’intera comunità della valle.