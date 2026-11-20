Cambio nella Giunta comunale di Saronno. Francesco Davide Licata è il nuovo vicesindaco, raccogliendo il testimone di Mattia Cattaneo, che ha rinunciato al ruolo di assessore per motivi personali e professionali.

L’avvicendamento è stato comunicato dalla sindaca Ilaria Maria Pagani. Licata eredita da Cattaneo le deleghe alla Sostenibilità economica, agli Organismi partecipati e alla Valorizzazione del patrimonio, ambiti che riguardano la gestione delle risorse comunali, il rapporto con le società partecipate e la valorizzazione dei beni dell’ente.

La decisione di Cattaneo, spiega il comunicato dell’amministrazione, è legata a sopraggiunti impegni personali e professionali che non gli consentirebbero di garantire la continuità e la disponibilità necessarie per svolgere pienamente il ruolo. Una scelta condivisa con la sindaca per assicurare la piena operatività dell’azione amministrativa.

Pagani ha rivolto un ringraziamento all’assessore uscente per il lavoro svolto nell’ultimo anno e mezzo di mandato, sottolineando l’impegno e la serietà con cui ha seguito le deleghe assegnate. La sindaca ha inoltre espresso l’auspicio che Cattaneo possa continuare a contribuire al lavoro della squadra amministrativa anche con un ruolo diverso, mettendo a disposizione esperienza e competenze.

Per Licata si tratta di un incarico che comporta responsabilità aggiuntive, con l’assunzione anche del ruolo di vicesindaco. La scelta, nelle parole di Pagani, nasce dalla fiducia nelle sue capacità e dalla volontà di garantire continuità al lavoro della Giunta, rafforzandone il coordinamento politico e amministrativo.

«La sostenibilità economica, la gestione degli organismi partecipati e la valorizzazione del patrimonio comunale richiedono visione, competenza e capacità di programmazione», ha dichiarato la sindaca, evidenziando il peso strategico di queste deleghe per la solidità dell’ente e per la sua capacità di investire e rispondere ai bisogni dei cittadini.