All’indomani dell’approvazione del nuovo Piano di governo del territorio (Pgt) di Malnate, votato in Consiglio comunale lo scorso 13 novembre, arriva la replica dura delle minoranze. I gruppi Malnate Sostenibile, la lista Irene Bellifemine sindaco e Malnate in movimento contestano l’impianto del documento urbanistico e le dichiarazioni della sindaca Nadia Cannito, accusando la maggioranza di scelte ritenute non sostenibili e poco trasparenti.

Terreni agricoli e consumo di suolo

Nel comunicato diffuso dall’opposizione, i consiglieri intervengono anzitutto sulle aree vicine al Filatoio Maggi alle Gere e sul saldo delle superfici agricole. Secondo le minoranze, il ritorno alla destinazione agricola di quei terreni non deriverebbe da una scelta politica dell’Amministrazione, bensì da un vincolo legato al dissesto idrogeologico, mettendo sullo stesso piano zone non edificabili e aree centrali e sollevando dubbi sulla cifra dei 37mila metri quadrati indicata.

Sul recupero delle aree dismesse, l’opposizione contesta l’impostazione legata all’ampliamento dei volumi esistenti e al progetto Malnate+1, ritenendo che non vengano adeguatamente valutati i sottoservizi e i possibili oneri futuri per i cittadini. Critiche vengono rivolte anche alla realizzazione di parcheggi a raso e all’edificazione in cambio di opere pubbliche, come nel caso dell’area di via Caprera e del collegamento pedonale verso il Parco Primo Maggio.

Il confronto in aula e le parole della sindaca

Nel testo viene criticato anche il modo in cui il provvedimento è stato discusso in commissione e in Consiglio comunale, lamentando una mancanza di ascolto verso le minoranze e rilevando come il peso della difesa del piano sia ricaduto su Olinto, mentre altri esponenti di maggioranza sarebbero apparsi meno presenti o convinti. Viene inoltre giudicata singolare la conclusione della sindaca che ringrazia l’opposizione per aver reso difficile l’iter.

«Abbiate il coraggio di prendervi tutta la responsabilità di questo Pgt che non guarda al futuro e che non si preoccupa dell’ambiente e dei cambiamenti – è l’appello di Malnate Sostenibile, Irene Bellifemine sindaco e Malnate in movimento –. È uno strumento uscito dal passato che forse poteva essere giustificato fino a trent’anni fa ma non ora».

Lo sguardo verso le prossime elezioni

Le forze di minoranza commentano infine la frase conclusiva della prima cittadina, «adesso arriva la parte che i malnatesi vedranno davvero», legandola alle prospettive future della città e all’ipotesi di un nuovo supermercato in via Colombo.

«E finalmente! – replicano i gruppi di opposizione nel comunicato –. Purtroppo i malnatesi si accorgeranno delle bestialità di questo piano quando ormai sarà troppo tardi. Ma in tempo per capire che tipo di politica porta avanti questa amministrazione che non si cura veramente dell’ambiente e non guarda al futuro».