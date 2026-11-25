Nuovo Pgt di Varese, 225 osservazioni: da domani la Commissione avvia l’ultima fase
Sono 225 le osservazioni presentate al Comune di Varese sul nuovo PGT, con la Commissione Urbanistica al lavoro da giovedì 26 novembre. Un numero ritenuto contenuto rispetto alla mole del piano e segno di un'ampia condivisione
Sono 225 le osservazioni arrivate al Comune di Varese per definire gli ultimi passaggi del nuovo Piano di governo del territorio. Un dato che, per l’amministrazione, riflette un’effettiva partecipazione nei due mesi previsti e una sostanziale condivisione complessiva dello strumento urbanistico da parte della città.
«Sono poco più di duecento le proposte e osservazioni al Pgt presentate da cittadini, categorie economiche e professionali, forze sociali, operatori e associazioni – sottolinea il presidente della Commissione Urbanistica Domenico Marasciulo –. Un numero che sottolinea come ci sia stata effettiva partecipazione nell’arco di questi due mesi ma che al tempo stesso ci sia stata un’approvazione complessiva da parte della città, dato il numero contenuto rispetto al passato ed alla mole di punti che compongono il piano, costituito da migliaia di cartelle».
Con la chiusura dei termini per la presentazione dei contributi, l’iter entra nella fase conclusiva: da giovedì 26 novembre riprende l’esame in Commissione dedicata in vista dell’approvazione definitiva del Pgt.
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