Obesità, Regione Lombardia stanzia 2,4 milioni di euro per farmaci gratuiti ai pazienti più fragili
La sperimentazione, della durata di 18 mesi, coinvolgerà quattro strutture ospedaliere tra Milano e Brescia. L’obiettivo è abbattere i costi delle terapie per chi ha un ISEE fino a 30mila euro e prevenire patologie cardiovascolari e respiratorie
Regione Lombardia avvia una sperimentazione per garantire l’accesso gratuito alle terapie farmacologiche contro l’obesità ai pazienti in condizioni di particolare fragilità clinica e socioeconomica. La Giunta regionale ha approvato oggi, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, una delibera che mette a disposizione 2,4 milioni di euro per un progetto pilota della durata di 18 mesi.
L’iniziativa punta a superare le barriere economiche legate al costo delle cure: i trattamenti antiobesità basati sugli agonisti del recettore delle incretine comportano infatti una spesa media a carico del cittadino compresa tra i 220 e i 600 euro al mese.
«Con questo progetto pilota non interveniamo soltanto sull’obesità, ma facciamo soprattutto prevenzione — ha spiegato l’assessore Bertolaso —. L’obesità è un fattore di rischio per lo sviluppo di molte patologie, anche gravi, che coinvolgono il sistema cardiovascolare, respiratorio e altre funzioni dell’organismo. Intervenire oggi, con un percorso appropriato e sotto controllo medico, significa ridurre il rischio che queste malattie si sviluppino domani. È un investimento sulla salute delle persone, ma anche sulla sostenibilità del nostro sistema sanitario».
Le strutture coinvolte e i requisiti d’accesso
Il percorso sperimentale, che utilizzerà i 2,4 milioni stanziati per l’acquisto dei medicinali e il supporto terapeutico, sarà attuato in quattro aziende socio-sanitarie lombarde:
Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Milano)
Asst Santi Paolo e Carlo (Milano)
Asst Spedali Civili di Brescia
Asst Melegnano e della Martesana
Per poter accedere al programma gratuito, i pazienti dovranno rispondere a specifici requisiti clinici ed economici:
Avere un indice di massa corporea (BMI) pari o superiore a 35 (obesità grave) associato a condizioni di fragilità clinica e sociale;
Presentare un ISEE familiare non superiore a 30.000 euro;
Aver già affrontato, senza risultati soddisfacenti, precedenti percorsi di dimagrimento per almeno 6-12 mesi.
Un percorso integrato
La somministrazione dei farmaci non sarà isolata, ma inserita in un programma di presa in carico complessiva che prevede l’adesione a piani per una sana alimentazione e lo svolgimento di attività fisica, sotto il controllo dei professionisti sanitari.
Il progetto recepisce l’impostazione del Percorso Preventivo-Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P-PDTA) in linea con le indicazioni nazionali. Al termine dei 18 mesi, i dati raccolti permetteranno di valutare l’efficacia del modello e un’eventuale estensione ad altre strutture del Servizio sanitario regionale.
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