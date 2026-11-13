Occhi aperti sui furti a Ranco, il Comune: “Attenzione ai movimenti sospetti”
Dopo un tentato furto in paese e i colpi nei Comuni vicini, l’amministrazione invita i cittadini alla prudenza e alla collaborazione
Un tentativo di furto nella serata di giovedì riaccende l’attenzione sulla sicurezza a Ranco. I presunti responsabili sono stati sorpresi, ma sono riusciti a fuggire. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio per cercare di identificarli.
A darne notizia è l’amministrazione comunale, che ha diffuso un avviso alla cittadinanza anche alla luce dei recenti furti segnalati nei Comuni vicini. L’invito è a mantenere alta l’attenzione, soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio, senza però cedere agli allarmismi.
COLLABORAZIONE TRA RESIDENTI
Il Comune punta in particolare sulla collaborazione tra residenti. «Ranco è una piccola comunità e conoscerci è un grande vantaggio», sottolinea l’amministrazione, ricordando l’importanza dei rapporti di buon vicinato nella prevenzione dei furti. Tra i suggerimenti, quello di avvisare una persona di fiducia quando ci si allontana da casa, affinché possa prestare attenzione a eventuali movimenti insoliti. Persone sconosciute, veicoli o comportamenti sospetti devono essere segnalati tempestivamente alle forze dell’ordine, chiamando il 112.
NON INTERVENITE PERSONALMENTE
L’amministrazione raccomanda però di non intervenire personalmente, evitando situazioni di pericolo. «Sono piccoli gesti che possono fare la differenza», ricorda il Comune, ringraziando i cittadini per la collaborazione. L’obiettivo è rafforzare una rete di attenzione reciproca, facendo leva sulla conoscenza del territorio e sui rapporti tra vicini. Perché, come sottolinea l’amministrazione, «la sicurezza passa anche dai piccoli gesti di attenzione e collaborazione tra cittadini».
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