“Odisseo, nostro contemporaneo”, una giornata di studi a Filosofarti a Gallarate
Riscoprire l’archetipo omerico nelle sue diverse componenti: il desiderio della conoscenza, la curiosità, la razionalità pragmatica, ma anche la fragilità, la crisi, la resilienza e la ricerca di sé
Il tema dei valori e delle inquietudini dell’Occidente – tema 2027 di Filosofarti – viene proposto all’interno della giornata “Odisseo, nostro contemporaneo”, iniziativa il 27 novembre al Teatro delle Arti che fa parlare i linguaggi letterari, psicologici e cinematografici con un’apertura anche al pubblico studentesco.
«Il progetto di un corso seminariale su Odisseo parte da molto lontano, molto prima che i blockbuster cinematografici se ne occupassero. La scelta deriva dalla necessità di riscoprire l’archetipo omerico nelle sue diverse componenti: il desiderio della conoscenza, la curiosità e la sete di sapere, la razionalità pragmatica, ma anche la fragilità, la crisi, la resilienza e la ricerca di sé. Il viaggio di Odisseo, eroe multiforme, dai mille volti e dalle risorse infinite, diviene così metafora della vista stessa, della ricerca di sé in relazione alle proprie radici e della propria identità: uomo ferito, cerca di mantenere fede a se stesso e ai propri desideri mentre tutto intorno a lui cambia».
«Non è un caso che la letteratura, il cinema, la psicologia vedono in Odisseo materiale di analisi infinite: dal dantesco eroe condannato per frode ma ammirato per la sua grandezza morale, il cui “folle volo” si infrange tragicamente contro il monte del Purgatorio, al foscoliano emblema dell’esule infelice e sfortunato, a Levi e Saba che mantengono vivo il legame con l’ansia di sapere e la resilienza umana. Altri autori europei ne hanno riletto il mito: se Tennyson l’eroe, ormai anziano e annoiato decide di rimettersi in mare alla ricerca di nuove conoscenze, per Giono non è il reduce che ha affrontato mostri e dei, ma un uomo comune e abile mentitore che inventa il lungo viaggio per giustificare la sua prolungata assenza da casa».
Il corso intende esplorare anche attraverso diversi linguaggi un personaggio nostro contemporaneo. Il corso è adatto a tutto il triennio delle secondarie di II grado. Le adesioni vanno inoltrate presso la Segreteria del Convegno via mail (cristinaboracchi@festivalfilosofarti.it) entro il 25 novembre 2026, e comunque verranno accolte fino a esaurimento dei posti disponibili. Il costo è di euro 10.
ODISSEO, NOSTRO CONTEMPORANEO
PROGRAMMA
Introduzione al Corso – (prof. ssa Marilena Goracci)
Letteratura greco/romana
Ulisse. I mille volti di un uomo in viaggio
(prof. Mario IODICE)
Ore 9.30
Ore 10.15 INTERVALLO
Ore 10.30 Letteratura francese
Naissance d’Odyssée di J. Giono e le affiliazioni con Joyce
(prof. Marco MODENESI)
ore 11.15 Letteratura inglese
L’approdo a Joyce dell’Ulisse di Tennyson
(Prof. Franco BUFFONI)
Ore 12.00 Letteratura italiana
“Il non domato spirito”(U. Saba). Esploratori eroi e antieroi del ‘900
(prof Silvio RAFFO)
—————————————————————–
Ore 14.30 Cinema,psicologia e letteratura
La figura di Ulisse nel cinema
(Prof.ssa Cristina BORACCHI – dott-ssa Alessandra GENERANI)
Ore 15.15 Proiezione cinematografica: Itaca, Il ritorno (The Return)
diretto da Uberto Pasolini. Ore 17.15 Dibattito partecipato
RELATORI
BORACCHI Cristina, saggista
BUFFONI Franco, poeta e saggista
GENERANI Alessandra, psicologa e psicoterapeuta
IODICE Mario, docente di Lingue e culture del Mediterraneo, Università dell’Insubria – Varese MODENESI Marco, docente di Letteratura Francese, Università degli Studi – Milano.
NUVOLI Giuliana, docente di Letteratura italiana, Università degli Studi di Milano
RAFFO Silvio, poeta e saggista
Letteratura italiana
Dall’Ulisse di Dante al contributo di Levi.
(Prof.ssa Giuliana NUVOLI)
Comitato Scientifico:
Cristina Boracchi – Guja Baldazzi Aspesi – Luisella Ferrario – Marilena Goracci – Daniela Molla – Paolo Zoboli – Grazia Testa
PARTECIPANTI
– Pubblico con interessi umanistici
– Docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado, – Universitari, studenti e laureati.
– Studenti delle ultime classi delle Scuole Seconda-rie superiori.
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza, valido ai fini dell’aggiornamento personale. Il corso è valido ai fini dell’assolvi-mento dell’obbligo formativo dei docenti ai sensi della legge 107/15 essendo corso condiviso con A.D.I.
Agli studenti verrà rilasciato l’attestato di frequenza, valido ai fini dell’acquisizione del
Credito formativo
SEGRETERIA ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE DEL TEATRO DELLE ARTI
Via don Minzoni, 5 – 21013 GALLARATE (VA)
MODALITA’ DI ADESIONE
Le adesioni vanno inoltrate presso la Segreteria del Convegno via mail (cristinaboracchi@festivalfilosofarti.it) entro il 25 novembre 2026, e comunque verranno accolte fino a esaurimento dei posti disponibili. Il costo è di euro 10. E’ prevista la gratuità dei docenti accompagnatori/referenti di classe.
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