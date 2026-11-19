Il tema dei valori e delle inquietudini dell’Occidente – tema 2027 di Filosofarti – viene proposto all’interno della giornata “Odisseo, nostro contemporaneo”, iniziativa il 27 novembre al Teatro delle Arti che fa parlare i linguaggi letterari, psicologici e cinematografici con un’apertura anche al pubblico studentesco.

«Il progetto di un corso seminariale su Odisseo parte da molto lontano, molto prima che i blockbuster cinematografici se ne occupassero. La scelta deriva dalla necessità di riscoprire l’archetipo omerico nelle sue diverse componenti: il desiderio della conoscenza, la curiosità e la sete di sapere, la razionalità pragmatica, ma anche la fragilità, la crisi, la resilienza e la ricerca di sé. Il viaggio di Odisseo, eroe multiforme, dai mille volti e dalle risorse infinite, diviene così metafora della vista stessa, della ricerca di sé in relazione alle proprie radici e della propria identità: uomo ferito, cerca di mantenere fede a se stesso e ai propri desideri mentre tutto intorno a lui cambia».

«Non è un caso che la letteratura, il cinema, la psicologia vedono in Odisseo materiale di analisi infinite: dal dantesco eroe condannato per frode ma ammirato per la sua grandezza morale, il cui “folle volo” si infrange tragicamente contro il monte del Purgatorio, al foscoliano emblema dell’esule infelice e sfortunato, a Levi e Saba che mantengono vivo il legame con l’ansia di sapere e la resilienza umana. Altri autori europei ne hanno riletto il mito: se Tennyson l’eroe, ormai anziano e annoiato decide di rimettersi in mare alla ricerca di nuove conoscenze, per Giono non è il reduce che ha affrontato mostri e dei, ma un uomo comune e abile mentitore che inventa il lungo viaggio per giustificare la sua prolungata assenza da casa».

Il corso intende esplorare anche attraverso diversi linguaggi un personaggio nostro contemporaneo. Il corso è adatto a tutto il triennio delle secondarie di II grado. Le adesioni vanno inoltrate presso la Segreteria del Convegno via mail (cristinaboracchi@festivalfilosofarti.it) entro il 25 novembre 2026, e comunque verranno accolte fino a esaurimento dei posti disponibili. Il costo è di euro 10.

ODISSEO, NOSTRO CONTEMPORANEO PROGRAMMA Introduzione al Corso – (prof. ssa Marilena Goracci) Letteratura greco/romana Ulisse. I mille volti di un uomo in viaggio (prof. Mario IODICE) Ore 9.30

Ore 10.15 INTERVALLO Ore 10.30 Letteratura francese

Naissance d’Odyssée di J. Giono e le affiliazioni con Joyce (prof. Marco MODENESI) ore 11.15 Letteratura inglese

L’approdo a Joyce dell’Ulisse di Tennyson (Prof. Franco BUFFONI) Ore 12.00 Letteratura italiana

“Il non domato spirito”(U. Saba). Esploratori eroi e antieroi del ‘900 (prof Silvio RAFFO) —————————————————————– Ore 14.30 Cinema,psicologia e letteratura

La figura di Ulisse nel cinema (Prof.ssa Cristina BORACCHI – dott-ssa Alessandra GENERANI) Ore 15.15 Proiezione cinematografica: Itaca, Il ritorno (The Return) diretto da Uberto Pasolini. Ore 17.15 Dibattito partecipato RELATORI BORACCHI Cristina, saggista

BUFFONI Franco, poeta e saggista

GENERANI Alessandra, psicologa e psicoterapeuta

IODICE Mario, docente di Lingue e culture del Mediterraneo, Università dell’Insubria – Varese MODENESI Marco, docente di Letteratura Francese, Università degli Studi – Milano.

NUVOLI Giuliana, docente di Letteratura italiana, Università degli Studi di Milano

RAFFO Silvio, poeta e saggista Letteratura italiana Dall’Ulisse di Dante al contributo di Levi. (Prof.ssa Giuliana NUVOLI)