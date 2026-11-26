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Sessant’anni di lavoro, passione e fiducia. A Caidate di Sumirago, l’Officina Ballerio rappresenta una di quelle realtà imprenditoriali che hanno saputo attraversare i decenni, accompagnando i cambiamenti del mondo dell’automobile senza perdere il proprio legame con il territorio.

Era il 26 luglio 1966 quando Egidio Ballerio, insieme alla moglie Teresina, diede vita a un’attività destinata a diventare un riferimento per generazioni di automobilisti. Da allora sono cambiate le automobili, le tecnologie e le esigenze della clientela, ma è rimasto immutato lo spirito con cui la famiglia Ballerio porta avanti il proprio lavoro: competenza, disponibilità e attenzione alle persone.

Dal 1966 a oggi: una storia di famiglia

L’Officina Ballerio nasce inizialmente come attività dedicata alla riparazione di auto e moto.

Nel 1969 arriva un primo importante passo avanti, con l’acquisizione della licenza per la distribuzione di carburanti. Nel corso degli anni si susseguono diversi marchi, da Chevron a Erg, fino a TotalErg e all’attuale Keropetrol.

Negli anni Novanta entra nell’attività anche Alberto Ballerio, figlio dei fondatori, che raccoglie progressivamente il testimone della famiglia. Il 21 aprile 2000 diventa titolare dell’impresa, proseguendo il percorso avviato dai genitori e ampliando nel tempo i servizi offerti.

È proprio sotto la sua guida che l’officina affronta nuove sfide, investendo in attrezzature, professionalità e diversificazione delle attività, per rispondere alle necessità di una clientela sempre più esigente.

Non solo riparazioni: tutti i servizi dell’Officina Ballerio a Sumirago

Oggi l’Officina Ballerio di Caidate è una realtà che riunisce diversi servizi dedicati al mondo dell’automobile.

Accanto alla tradizionale attività di autoriparazione, l’officina si occupa di riparazione e sostituzione pneumatici, interventi sugli impianti elettrici e di alimentazione dei veicoli, vendita di accessori per auto e automobilisti.

A questi servizi si affianca la distribuzione di carburante, con un impianto self-service, oltre all’attività di traino e soccorso stradale.

Nel corso della sua storia l’azienda ha inoltre collaborato con le forze dell’ordine per attività di custodia e depositeria giudiziaria, consolidando ulteriormente il proprio ruolo sul territorio.

Un’offerta che si è arricchita nel tempo, mantenendo al centro un obiettivo preciso: offrire agli automobilisti un servizio affidabile e un interlocutore di fiducia per le diverse esigenze legate alla propria vettura.

Un’officina che cresce, senza dimenticare le proprie radici

La crescita dell’Officina Ballerio è passata anche attraverso l’ampliamento degli spazi e l’organizzazione delle diverse attività.

La struttura dispone oggi di un ampio piazzale destinato al parcheggio delle vetture e alla distribuzione di carburante. Gli ambienti interni comprendono un’area dedicata alle riparazioni più complesse, con attrezzature e macchinari specifici, e una zona con ponte sollevatore per gli interventi più rapidi.

Uno spazio separato ospita invece la vendita degli accessori e l’accoglienza dei clienti.

Ma dietro ogni attività ci sono soprattutto le persone. Nel tempo, alla famiglia Ballerio si sono affiancati nuovi collaboratori: dalla moglie di Alberto, Gabriella, impegnata nella parte amministrativa e nell’accoglienza, a Luigi, entrato in azienda nel 2008, fino a Samuel, che si è unito al gruppo nel settembre 2024.

Una squadra che contribuisce ogni giorno a mantenere vivo lo spirito dell’impresa, combinando esperienza, aggiornamento professionale e attenzione alle nuove tecnologie.

Sessant’anni di fiducia, guardando al futuro

Raggiungere i sessant’anni di attività significa molto più che celebrare un anniversario. Significa aver costruito nel tempo un rapporto solido con il territorio e con le persone che, generazione dopo generazione, hanno scelto di affidare la propria auto all’Officina Ballerio.

In una realtà come Caidate di Sumirago, dove le attività di prossimità rappresentano un patrimonio importante per la comunità, la continuità di un’impresa familiare assume un valore particolare.

La disponibilità, la gentilezza e la dedizione al lavoro sono i principi che hanno accompagnato il percorso dell’azienda fin dalle origini e che continuano a caratterizzarne l’attività.

Dal 1966 al 2026, l’Officina Ballerio continua così il proprio viaggio: con le radici ben salde nella tradizione e lo sguardo rivolto al futuro, pronta ad affrontare le nuove sfide del settore automobilistico senza dimenticare ciò che l’ha resa un punto di riferimento per il territorio.

Officina Ballerio Alberto

Via Trento 57, Caidate di Sumirago

Tel. 0331909223

Orari

Mattino: dalle 8 alle 12

Pomeriggio: dalle 14 alle 18

Chiuso: sabato pomeriggio e domenica