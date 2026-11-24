Il Piano di Governo del Territorio di Oggiona con Santo Stefano ottiene il via libera del consiglio comunale, ma la seduta nella mattina del 21 novembre si trasforma in un duro scontro politico (l’ennesimo) tra maggioranza e opposizione. Al centro della polemica il numero legale, venuto meno dopo l’uscita dall’aula dei consiglieri di minoranza, e la necessità di richiamare un componente della maggioranza per consentire la prosecuzione dei lavori.

All’ordine del giorno c’era la variante generale del Pgt, lo strumento urbanistico che definisce le prospettive di sviluppo e trasformazione del territorio comunale. Un passaggio particolarmente importante, inserito come secondo punto della seduta dopo l’approvazione dei verbali.

A ricostruire l’accaduto è Silvano Sasso, esponente della Lega di Oggiona con Santo Stefano, che contesta duramente il comportamento del sindaco Franco Ghiringhelli. «Alle 10 non c’era il numero legale, c’era al voto l’approvazione del Pgt, una seduta molto importante, visto che pone le basi della politica urbanistica», racconta Sasso. Secondo la sua ricostruzione, i consiglieri di opposizione hanno lasciato l’aula, facendo emergere l’impossibilità della maggioranza di garantire autonomamente il numero necessario per proseguire.

Il sindaco avrebbe reagito accusando l’opposizione di irresponsabilità. Una contestazione che Sasso respinge: «Ma è il sindaco che deve garantire la maggioranza». È in effetti un principio basilare della pratica politica: per quanto i provvedimenti possano essere condivisi, la maggioranza deve garantirsi l’autonomia, non contare sul sostegno “benevolo”

La seduta, riferisce l’esponente leghista, è stata sospesa alle 10.15. Nel frattempo sarebbe stato richiamato il consigliere di maggioranza Yuri Chinetti, permettendo la ripresa dei lavori intorno alle 10.30. A quel punto anche la minoranza è rientrata in aula e ha partecipato al voto sul Pgt, esprimendosi (pure) a favore del provvedimento.

Una scelta che Sasso spiega con il percorso precedente dello strumento urbanistico: «Era stato imbastito, per così dire, dall’ex maggioranza, di cui facevamo parte noi e alcuni dell’attuale maggioranza». Il sostegno al documento, dunque, non ha impedito all’opposizione di contestare la tenuta politica dell’attuale amministrazione.

“Il sindaco ci accusa di fare uno show, ma non ha una maggioranza autosufficiente”

La polemica si è estesa anche al clima dei rapporti tra il sindaco e i consiglieri di minoranza. «Ci ha detto “venite fuori da Zelig”, ci ha accusato di fare uno show per la vicenda delle scarpe», racconta Sasso, richiamando un precedente episodio di scontro politico (alcuni paia di scarpe appesi ai fili elettrici, che Lega ed FdI interpretano come segnali criminali sul territorio). «Ma qui lo show l’ha fatto lui, dimostrando di non avere neppure una maggioranza autosufficiente».

L’esponente della Lega interpreta quindi quanto accaduto come il segnale delle difficoltà politiche dell’amministrazione Ghiringhelli, ormai nella parte conclusiva del mandato. «Non chiediamo più le dimissioni come abbiamo fatto in questi anni. Mancano ormai pochi mesi: il sindaco se ne andrà a fine mandato e sarà ricordato come il peggiore sindaco di Oggiona con Santo Stefano», afferma Sasso.

E conclude con un’ultima critica: «Peccato che paghino i cittadini». Al di là delle polemiche, il voto sul Pgt rappresenta un passaggio importante per la pianificazione urbanistica del paese. La variante generale era stata adottata dal consiglio comunale già nel novembre 2025, aprendo la successiva fase di deposito degli atti e raccolta delle osservazioni. Il nuovo passaggio consiliare si inserisce quindi nell’iter di definizione dello strumento urbanistico, destinato a orientare le trasformazioni del territorio negli anni a venire.