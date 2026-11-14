Oltre 1.800 persone a Volandia per la giornata della salute di ASST Valle Olona

Grande partecipazione per l’iniziativa dedicata alla salute organizzata da ASST Valle Olona al museo Volandia di Somma Lombardo nella giornata di sabato 14 novembre. Oltre 1.800 cittadini hanno varcato i cancelli del parco e museo del volo per prendere parte agli incontri con gli specialisti e usufruire dei servizi di prevenzione messi a disposizione gratuitamente dall’azienda socio sanitaria.

L’evento, pensato come un vero e proprio viaggio nella prevenzione e nel benessere, ha registrato un’affluenza superiore alle aspettative fin dalle prime ore del mattino. I partecipanti hanno avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con i medici ospedalieri ed effettuare il controllo dei propri parametri vitali.

I numeri delle vaccinazioni

Uno dei punti centrali della giornata è stata la campagna vaccinale, che ha portato alla somministrazione complessiva di 400 dosi. Nel dettaglio, gli operatori sanitari hanno eseguito 226 vaccinazioni antinfluenzali, 66 contro difterite-tetano-pertosse (con 31 richiami specifici), 42 anti-Covid, 19 antipneumococciche e 16 contro l’Herpes zoster.

«Siamo soddisfatti – ha dichiarato John Tremamondo, Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona – di come la cittadinanza della Valle Olona ha risposto all’invito a partecipare al nostro viaggio nella salute. Questo sabato Volandia ha ospitato una giornata interamente dedicata al benessere, alla prevenzione e all’incontro con i nostri specialisti, attraverso un ricco calendario di incontri».

Gli specialisti coinvolti e le autorità presenti

Durante l’intero arco della giornata si sono alternati numerosi professionisti dell’azienda sanitaria per offrire consulenze e informazioni in diverse branche mediche: Fabio Barlocco per la cardiologia, Paolo Erpoli per endocrinologia e diabetologia, Franca Mazzucchelli per la neurologia, Chiara Guarnerio per la psicologia clinica, Barbara Menzaghi – malattie sessualmente trasmissibili, Nicola Mumoli – medicina interna a indirizzo cardiologico, Nicole Camone per l’odontoiatria e Giacomo Colombo per la ginecologia.

All’iniziativa hanno preso parte anche diverse figure istituzionali e dirigenziali del territorio, tra cui il consigliere regionale Giacomo Cosentino, il Direttore Sanitario di ATS Insubria Giuseppe Catanoso e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione di ASST Valle Olona Roberto Gelmi.

L’impegno per gli screening e la prevenzione

Oltre all’attività clinica e vaccinale, la manifestazione ha permesso di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce, grazie alla collaborazione attiva con ATS Insubria per la promozione dei programmi di screening oncologici e infettivologici, tra cui quelli per il collo dell’utero, il colon-retto, la mammella, la prostata e l’Epatite C (HCV).

«Oggi più che mai – ha concluso John Tremamondo, Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona – desidero ringraziare tutti coloro i quali hanno lavorato per rendere questa giornata possibile, senza dimenticare i cittadini che, con una scelta consapevole, hanno deciso di tutelare loro stessi e le persone più fragili, anziani e bambini, notoriamente più a rischio di complicanze. Un ringraziamento particolare anche ad ATS Insubria, con la quale abbiamo collaborato per promuovere i programmi di screening».