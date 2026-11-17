Più di 120 imprenditori e rappresentanti del mondo economico del territorio hanno partecipato all’incontro con Alec Ross organizzato da SMARTT VAlley a Daverio. Un appuntamento che ha registrato richieste di partecipazione superiori ai posti disponibili e che ha portato in provincia di Varese una delle voci più conosciute nel dibattito internazionale sui temi dell’innovazione e dello sviluppo.

Ex consigliere per l’innovazione del Segretario di Stato americano durante l’amministrazione Obama e oggi docente alla Bologna Business School, Ross ha dialogato con Maria Cristina Porta prendendo spunto dal suo libro The Italian Dream. Riprendersi il futuro.

Nel corso della conversazione è emersa una riflessione sul rapporto tra esperienza e nuove generazioni, uno dei temi centrali anche per molte aziende del territorio. «I giovani capaci non vogliono aspettare, vogliono fare. Se non diamo loro responsabilità, cambiano Paese invece di cambiare il Paese», ha osservato Alec Ross.

Il confronto ha toccato anche il tema della capacità dell’Italia di immaginare il proprio futuro partendo da un patrimonio di competenze, conoscenze e cultura industriale riconosciuto a livello internazionale. Una riflessione che, secondo Ross, riguarda direttamente il modo in cui le imprese trasmettono esperienza, valorizzano i talenti e affrontano il cambiamento.

L’incontro si inserisce nelle attività promosse da SMARTT VAlley, il progetto di Fondazione Ergo dedicato ai temi della manifattura, della formazione e dell’innovazione. Tra le iniziative sviluppate negli spazi di Daverio figurano percorsi rivolti ai giovani, attività dedicate alle startup e progetti di ricerca e sperimentazione per le aziende.

Ad aprire la serata sono stati gli interventi di Rachele Sessa, direttrice generale di Fondazione Ergo, e di Diego Trogher, vicepresidente di BCC Busto Garolfo e Buguggiate. Sono intervenuti anche Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis, e Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Al termine del dialogo con il pubblico, l’incontro è proseguito con un momento informale di confronto tra imprenditori, professionisti e ospiti della serata.