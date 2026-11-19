Oltre 181mila euro per Cassano Magnago dal bando Strade Verdi 2026 per via Ungaretti e San Carlo Borromeo
Le opere previste puntano a ridisegnare gli spazi urbani per favorire gli spostamenti a piedi o in bicicletta. Sono stati 22 i progetti regionali ammessi e finanziati per un totale complessivo di circa 9,4 milioni di euro
Cassano Magnago ottiene un finanziamento regionale da 181.724,24 euro nell’ambito del bando “Strade Verdi 2026” di Regione Lombardia per riqualificare via Ungaretti e via San Carlo Borromeo. Il comune in provincia di Varese è l’unico del territorio varesotto a rientrare tra i 22 progetti lombardi ammessi e finanziati per un totale complessivo di circa 9,4 milioni di euro.
Il progetto cassanese ha ottenuto un punteggio di 69 ed è ammesso formalmente su un costo totale approvato pari a 259.606,07 euro.
Gli interventi previsti a Cassano Magnago
Le opere inserite nella graduatoria riguardano in particolare la riqualificazione di via Ungaretti e di via San Carlo Borromeo. L’intervento rientra tra le iniziative legate a pedonalizzazione e pista ciclabile, con l’obiettivo di ridisegnare gli spazi pubblici e favorire la mobilità attiva.
Il quadro del bando Strade Verdi 2026
La graduatoria pubblicata il 19 novembre assegna in totale 9.417.056,66 euro a 22 interventi in Lombardia, distribuiti tra le province di Bergamo (6), Milano (4), Lodi (3), Pavia (2), Monza e Brianza (2), Como (2), Mantova (1), Varese (1) e Lecco (1).
Il bando di Regione Lombardia punta a incentivare gli spostamenti a piedi o in bicicletta come alternativa all’auto, riducendo l’inquinamento da traffico e trasformando strade e piazze in luoghi più vivibili e di incontro per la comunità.
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