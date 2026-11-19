Cassano Magnago ottiene un finanziamento regionale da 181.724,24 euro nell’ambito del bando “Strade Verdi 2026” di Regione Lombardia per riqualificare via Ungaretti e via San Carlo Borromeo. Il comune in provincia di Varese è l’unico del territorio varesotto a rientrare tra i 22 progetti lombardi ammessi e finanziati per un totale complessivo di circa 9,4 milioni di euro.

Il progetto cassanese ha ottenuto un punteggio di 69 ed è ammesso formalmente su un costo totale approvato pari a 259.606,07 euro.

Gli interventi previsti a Cassano Magnago

Le opere inserite nella graduatoria riguardano in particolare la riqualificazione di via Ungaretti e di via San Carlo Borromeo. L’intervento rientra tra le iniziative legate a pedonalizzazione e pista ciclabile, con l’obiettivo di ridisegnare gli spazi pubblici e favorire la mobilità attiva.

Il quadro del bando Strade Verdi 2026

La graduatoria pubblicata il 19 novembre assegna in totale 9.417.056,66 euro a 22 interventi in Lombardia, distribuiti tra le province di Bergamo (6), Milano (4), Lodi (3), Pavia (2), Monza e Brianza (2), Como (2), Mantova (1), Varese (1) e Lecco (1).

Il bando di Regione Lombardia punta a incentivare gli spostamenti a piedi o in bicicletta come alternativa all’auto, riducendo l’inquinamento da traffico e trasformando strade e piazze in luoghi più vivibili e di incontro per la comunità.