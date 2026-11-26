Oltre 63mila euro alla Parrocchia Sant’Edoardo di Busto Arsizio per i lavori di manutenzione
La Giunta, su proposta del sindaco, ha ammesso al finanziamento della Legge regionale 12/2005 la richiesta presentata dalla parrocchia per sostenere i lavori
La Parrocchia Sant’Edoardo a Busto Arsizio riceverà un contributo di 63.053,65 euro per realizzare interventi di manutenzione straordinaria. Il finanziamento, previsto dalla Legge regionale 12/2005, è stato assegnato dalla Giunta comunale su proposta del sindaco.
Gli interventi sulla casa parrocchiale
Le risorse andranno a coprire in parte una serie di lavori programmati sulla struttura. Per quanto riguarda la casa parrocchiale, sono previsti il risanamento delle facciate interne e l’impermeabilizzazione delle coperture.
L’intervento consentirà così di tutelare l’edificio e migliorare le condizioni degli spazi esistenti attraverso opere mirate di manutenzione straordinaria.
Piazzale, verde e muro dell’oratorio
Il pacchetto di lavori non si ferma all’edificio principale ma interessa anche le aree esterne e di servizio. È in programma la realizzazione di un nuovo accesso pedonale da via Sondrio per agevolare l’ingresso.
Verranno inoltre riqualificati la pavimentazione del piazzale interno e la sistemazione a verde, insieme al restauro del muro di recinzione dell’oratorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.