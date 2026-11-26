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La Parrocchia Sant’Edoardo a Busto Arsizio riceverà un contributo di 63.053,65 euro per realizzare interventi di manutenzione straordinaria. Il finanziamento, previsto dalla Legge regionale 12/2005, è stato assegnato dalla Giunta comunale su proposta del sindaco.

Gli interventi sulla casa parrocchiale

Le risorse andranno a coprire in parte una serie di lavori programmati sulla struttura. Per quanto riguarda la casa parrocchiale, sono previsti il risanamento delle facciate interne e l’impermeabilizzazione delle coperture.

L’intervento consentirà così di tutelare l’edificio e migliorare le condizioni degli spazi esistenti attraverso opere mirate di manutenzione straordinaria.

Piazzale, verde e muro dell’oratorio

Il pacchetto di lavori non si ferma all’edificio principale ma interessa anche le aree esterne e di servizio. È in programma la realizzazione di un nuovo accesso pedonale da via Sondrio per agevolare l’ingresso.

Verranno inoltre riqualificati la pavimentazione del piazzale interno e la sistemazione a verde, insieme al restauro del muro di recinzione dell’oratorio.