“Oltre a marciare in silenzio, ecco cosa puoi fare”: il vademecum di FemVa per gli uomini a Varese
Durante la manifestazione IoScelgo contro la violenza sulle donne, il gruppo femminista varesino ha distribuito un volantino con indicazioni pratiche rivolte agli uomini per intervenire nella vita quotidiana, in famiglia, sul lavoro e nelle relazioni
«A tutti gli uomini perbene. Siate agenti di cambiamento: parlate agli altri uomini, perché la violenza può cominciare da un uomo apparentemente normale… e dal silenzio di tutti gli altri». Si apre così il documento elaborato e distribuito dal gruppo FemVa durante la manifestazione IoScelgo contro la violenza sulle donne.
Il testo, pensato come una guida pratica che va oltre la partecipazione simbolica al corteo, invita a non limitarsi a commemorare le vittime, ma a «fare rumore con parole e azioni capaci di cambiare la cultura che ha reso possibile la violenza», declinando l’impegno maschile in diversi ambiti della vita quotidiana.
La relazione di coppia e il consenso
Nelle indicazioni rivolte al rapporto con la partner, il documento chiede di evitare comportamenti di controllo e possesso — come pretendere la posizione, l’accesso alle password o controllare il telefono — e di non usare i figli, il denaro o la minaccia di farsi del male come forme di ricatto. Ampio spazio è dedicato al tema del consenso nelle relazioni e nei rapporti sessuali: FemVa ribadisce che un «sì» ottenuto insistendo non ha valore, che il silenzio o la mancata opposizione non equivalgono ad acconsentire e che il consenso deve essere sempre libero, consapevole (escludendo situazioni di alterazione dovute ad alcol o droghe) e revocabile in qualsiasi momento.
Famiglia, figli e ambiente di lavoro
Sul piano domestico, il volantino invita a condividere non solo le faccende materiali, ma anche il carico mentale legato alla gestione dei figli e delle scadenze familiari, senza considerare un padre presente come «un eroe» o un semplice aiuto. Ai padri viene chiesto di educare i figli maschi a riconoscere e nominare tutte le emozioni senza trasformare la fragilità in aggressività, insegnando loro ad accettare il rifiuto e il rispetto dei confini altrui, evitando di giustificare i comportamenti aggressivi dei bambini verso le bambine come segni d’affetto.
In ambito lavorativo, le indicazioni riguardano il riconoscimento dell’autorevolezza professionale delle colleghe: non commentare l’aspetto fisico, non interromperle per ripeterne le idee appropriandosene, usare i titoli professionali in modo paritario evitando appellativi paternalistici e non delegare automaticamente alle donne mansioni accessorie come l’organizzazione di riunioni o regali.
Il gruppo di amici e la responsabilità verso gli altri uomini
Uno dei passaggi centrali riguarda il comportamento nei contesti esclusivamente maschili. FemVa esorta a prendere posizione nelle chat di gruppo o nelle conversazioni tra amici: uscire dalle chat in cui vengono condivisi video violenti o umilianti spiegandone il motivo, non diffondere né richiedere immagini intime, non ridere alle battute sessiste per quieto vivere e contraddire gli amici che parlano della compagna come di una proprietà o che esercitano controllo sulla partner. Il testo invita inoltre a non coprire comportamenti aggressivi giustificandoli con l’alcol o con momenti di difficoltà, e a non proteggere la reputazione di un uomo a discapito della sicurezza di una donna.
Come parlare di violenza e i riferimenti sul territorio
L’ultima parte del vademecum si concentra sul modo in cui si affronta il tema della violenza di genere: informarsi sulle sue forme psicologiche, economiche e digitali, credere alle donne che denunciano molestie senza interrogarle sulla loro prudenza ed evitare espressioni come «raptus di follia» o «amore finito male». Agli uomini si chiede di assumersi una responsabilità personale, chiedendo aiuto qualora riconoscano in sé stessi atteggiamenti possessivi o aggressivi.
In chiusura, il documento segnala i riferimenti utili attivi sul territorio, ricordando il numero nazionale gratuito antiviolenza e stalking 1522 (attivo 24 ore su 24) e il centro antiviolenza EOS di Varese, e rilanciando i prossimi appuntamenti cittadini previsti per i presidi del 28 novembre e lo sciopero dell’8 marzo.
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