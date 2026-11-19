«A tutti gli uomini perbene. Siate agenti di cambiamento: parlate agli altri uomini, perché la violenza può cominciare da un uomo apparentemente normale… e dal silenzio di tutti gli altri». Si apre così il documento elaborato e distribuito dal gruppo FemVa durante la manifestazione IoScelgo contro la violenza sulle donne.

Il testo, pensato come una guida pratica che va oltre la partecipazione simbolica al corteo, invita a non limitarsi a commemorare le vittime, ma a «fare rumore con parole e azioni capaci di cambiare la cultura che ha reso possibile la violenza», declinando l’impegno maschile in diversi ambiti della vita quotidiana.

La relazione di coppia e il consenso

Nelle indicazioni rivolte al rapporto con la partner, il documento chiede di evitare comportamenti di controllo e possesso — come pretendere la posizione, l’accesso alle password o controllare il telefono — e di non usare i figli, il denaro o la minaccia di farsi del male come forme di ricatto. Ampio spazio è dedicato al tema del consenso nelle relazioni e nei rapporti sessuali: FemVa ribadisce che un «sì» ottenuto insistendo non ha valore, che il silenzio o la mancata opposizione non equivalgono ad acconsentire e che il consenso deve essere sempre libero, consapevole (escludendo situazioni di alterazione dovute ad alcol o droghe) e revocabile in qualsiasi momento.

Famiglia, figli e ambiente di lavoro

Sul piano domestico, il volantino invita a condividere non solo le faccende materiali, ma anche il carico mentale legato alla gestione dei figli e delle scadenze familiari, senza considerare un padre presente come «un eroe» o un semplice aiuto. Ai padri viene chiesto di educare i figli maschi a riconoscere e nominare tutte le emozioni senza trasformare la fragilità in aggressività, insegnando loro ad accettare il rifiuto e il rispetto dei confini altrui, evitando di giustificare i comportamenti aggressivi dei bambini verso le bambine come segni d’affetto.

In ambito lavorativo, le indicazioni riguardano il riconoscimento dell’autorevolezza professionale delle colleghe: non commentare l’aspetto fisico, non interromperle per ripeterne le idee appropriandosene, usare i titoli professionali in modo paritario evitando appellativi paternalistici e non delegare automaticamente alle donne mansioni accessorie come l’organizzazione di riunioni o regali.

Il gruppo di amici e la responsabilità verso gli altri uomini

Uno dei passaggi centrali riguarda il comportamento nei contesti esclusivamente maschili. FemVa esorta a prendere posizione nelle chat di gruppo o nelle conversazioni tra amici: uscire dalle chat in cui vengono condivisi video violenti o umilianti spiegandone il motivo, non diffondere né richiedere immagini intime, non ridere alle battute sessiste per quieto vivere e contraddire gli amici che parlano della compagna come di una proprietà o che esercitano controllo sulla partner. Il testo invita inoltre a non coprire comportamenti aggressivi giustificandoli con l’alcol o con momenti di difficoltà, e a non proteggere la reputazione di un uomo a discapito della sicurezza di una donna.

Come parlare di violenza e i riferimenti sul territorio

L’ultima parte del vademecum si concentra sul modo in cui si affronta il tema della violenza di genere: informarsi sulle sue forme psicologiche, economiche e digitali, credere alle donne che denunciano molestie senza interrogarle sulla loro prudenza ed evitare espressioni come «raptus di follia» o «amore finito male». Agli uomini si chiede di assumersi una responsabilità personale, chiedendo aiuto qualora riconoscano in sé stessi atteggiamenti possessivi o aggressivi.

In chiusura, il documento segnala i riferimenti utili attivi sul territorio, ricordando il numero nazionale gratuito antiviolenza e stalking 1522 (attivo 24 ore su 24) e il centro antiviolenza EOS di Varese, e rilanciando i prossimi appuntamenti cittadini previsti per i presidi del 28 novembre e lo sciopero dell’8 marzo.