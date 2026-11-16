Oltre cento trattori in sfilata e gli auguri speciali per i 97 anni del “Gin Bardell“: Cuvio celebra la Festa del Ringraziamento

Una giornata all’insegna della tradizione contadina, della fede e dello spirito di comunità ha animato domenica 15 novembre il borgo di Cuvio per l’edizione 2026 della Festa del Ringraziamento. Un appuntamento nato circa trent’anni fa per onorare la fine dell’annata agricola e che si conferma capace di richiamare in Valcuvia appassionati e agricoltori anche da fuori provincia e oltre confine.

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Il raduno è iniziato già alle 9 del mattino nel parcheggio dell’oratorio San Giovanni Bosco, dove si sono dati appuntamento oltre cento mezzi agricoli: dai modelli storici d’epoca, custoditi con cura dai collezionisti, fino ai trattori più moderni e tecnologicamente avanzati. Subito dopo ha preso il via la sfilata lungo le vie del paese, accompagnata dall’entusiasmo di tanti residenti che si sono affacciati ai balconi e sulle soglie delle case per applaudire il passaggio del corteo.

A seguire, nel salone dell’oratorio di Cuvio, don Feliciano ha celebrato la Santa Messa di Ringraziamento, prima della consueta benedizione dei mezzi. Proprio al termine della funzione religiosa si è vissuto uno dei momenti più emozionanti della giornata: tutta la comunità si è stretta in coro intonando “Tanti auguri” per festeggiare Gin Bardell, storico agricoltore e boscaiolo della valle, nel giorno del suo 97° compleanno.

La festa è poi proseguita con la tradizionale e ricca asta a incanto, il cui ricavato è destinato in beneficenza: protagonisti dei canestri i prodotti tipici della terra e dell’artigianato locale, tra bottiglie di vino, formaggi, salumi e numerosi dolci. La giornata si è infine conclusa a tavola con il pranzo conviviale al ristorante Barisun, proseguito in allegria fino al tramonto.