Oltre cento trattori in sfilata e gli auguri speciali per i 97 anni del “Gin Bardell“: Cuvio celebra la Festa del Ringraziamento
Successo per l'appuntamento dedicato alla tradizione contadina della Valcuvia, che ha richiamato mezzi agricoli d'epoca e moderni fin dalle prime ore del mattino. Dopo il corteo tra le vie del paese e la messa celebrata da don Feliciano, spazio al tradizionale incanto benefico e al pranzo comunitario
Una giornata all’insegna della tradizione contadina, della fede e dello spirito di comunità ha animato domenica 15 novembre il borgo di Cuvio per l’edizione 2026 della Festa del Ringraziamento. Un appuntamento nato circa trent’anni fa per onorare la fine dell’annata agricola e che si conferma capace di richiamare in Valcuvia appassionati e agricoltori anche da fuori provincia e oltre confine.
Il raduno è iniziato già alle 9 del mattino nel parcheggio dell’oratorio San Giovanni Bosco, dove si sono dati appuntamento oltre cento mezzi agricoli: dai modelli storici d’epoca, custoditi con cura dai collezionisti, fino ai trattori più moderni e tecnologicamente avanzati. Subito dopo ha preso il via la sfilata lungo le vie del paese, accompagnata dall’entusiasmo di tanti residenti che si sono affacciati ai balconi e sulle soglie delle case per applaudire il passaggio del corteo.
A seguire, nel salone dell’oratorio di Cuvio, don Feliciano ha celebrato la Santa Messa di Ringraziamento, prima della consueta benedizione dei mezzi. Proprio al termine della funzione religiosa si è vissuto uno dei momenti più emozionanti della giornata: tutta la comunità si è stretta in coro intonando “Tanti auguri” per festeggiare Gin Bardell, storico agricoltore e boscaiolo della valle, nel giorno del suo 97° compleanno.
La festa è poi proseguita con la tradizionale e ricca asta a incanto, il cui ricavato è destinato in beneficenza: protagonisti dei canestri i prodotti tipici della terra e dell’artigianato locale, tra bottiglie di vino, formaggi, salumi e numerosi dolci. La giornata si è infine conclusa a tavola con il pranzo conviviale al ristorante Barisun, proseguito in allegria fino al tramonto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Felice su Scritte violente e simboli inquietanti sul cimitero di Viggiù. L’amministrazione: “Offesa tutta la comunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.