Il ciclismo e la salita in montagna raccontati come metafora della fatica e del superamento dei limiti personali, con un obiettivo solidale. Domenica 29 novembre, alle ore 20:45, la Sala Bergamaschi di Induno Olona ospita la serata dedicata a “Oltre il Passo”, appuntamento inserito nel calendario della rassegna “Uomini e Montagne”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Induno Olona.

Il progetto e i crediti

Nato da un’idea di Luca Luini (Luke Alpsrider), scritto e diretto da Paolo Tesoro, il lavoro è un progetto no-profit che esplora il rapporto tra resistenza fisica, ambiente alpino e dimensione umana, partendo dall’esperienza delle scalate in bicicletta. La comunicazione dell’iniziativa è curata da Emanuele Iannì, mentre la parte audio è affidata a Simone Lanza e Glos Audio.

Il sostegno ad Aism e le modalità di accesso

Accanto all’aspetto sportivo e narrativo, l’evento ha una finalità benefica: la serata sostiene infatti le attività e la missione dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism). L’ingresso in sala è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.