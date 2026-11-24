“Oltre il Passo”, una serata tra montagna e ciclismo a sostegno di Aism
Domenica 29 novembre alle 20:45 la Sala Bergamaschi ospita il progetto no-profit nato da un'idea di Luca Luini e diretto da Paolo Tesoro, inserito nella rassegna "Uomini e Montagne" con ingresso gratuito
Il ciclismo e la salita in montagna raccontati come metafora della fatica e del superamento dei limiti personali, con un obiettivo solidale. Domenica 29 novembre, alle ore 20:45, la Sala Bergamaschi di Induno Olona ospita la serata dedicata a “Oltre il Passo”, appuntamento inserito nel calendario della rassegna “Uomini e Montagne”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Induno Olona.
Il progetto e i crediti
Nato da un’idea di Luca Luini (Luke Alpsrider), scritto e diretto da Paolo Tesoro, il lavoro è un progetto no-profit che esplora il rapporto tra resistenza fisica, ambiente alpino e dimensione umana, partendo dall’esperienza delle scalate in bicicletta. La comunicazione dell’iniziativa è curata da Emanuele Iannì, mentre la parte audio è affidata a Simone Lanza e Glos Audio.
Il sostegno ad Aism e le modalità di accesso
Accanto all’aspetto sportivo e narrativo, l’evento ha una finalità benefica: la serata sostiene infatti le attività e la missione dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism). L’ingresso in sala è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.
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