Domenica 22 novembre alle 16:30 l’appuntamento è alla Sala polivalente Maroni di Lozza con Donne per la pace – Oltre il silenzio: un pomeriggio di cinema e confronto in occasione della Giornata contro la violenza di genere. L’iniziativa è promossa da Sharazade con il patrocinio del Comune di Lozza e la partecipazione di OffiCine IED.

Il programma prevede la proiezione del cortometraggio Di notte, realizzato da OffiCine IED, seguita dal lungometraggio La maison des femmes – La casa delle donne, diretto da Mélisa Godet e interpretato da Karin Viard, Laetitia Dosch, Oulaya Amamra ed Eye Haïdara.

Al termine dei film è in programma un dibattito aperto ai partecipanti per approfondire i temi trattati, seguito da un aperitivo conviviale. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.