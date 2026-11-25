Mercoledì 25 novembre l’istituto Pietro Verri di Busto Arsizio ha ospitato l’evento Oltre le parole, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla dirigente Maria Cristina Cesarano, convinta che questa sensibilizzazione possa costruire un futuro migliore per i suoi studenti. Una sensibilità verso questi temi che l’ha portata anche a istituire, per la prima volta nella scuola, una commissione di docenti dedicata alle pari opportunità.

L’iniziativa è stata ospitata nell’aula magna dell’istituto di via Redipuglia e ha visto il coinvolgimento attivo di studenti e docenti in un confronto aperto su una piaga sociale che richiede un impegno quotidiano, a partire proprio dai banchi di scuola.

A testimoniare la vicinanza della comunità e delle forze dell’ordine, sono intervenute diverse figure istituzionali e professionali del territorio: il Tenente Colonnello Andrea Poletto, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Busto Arsizio, che ha portato il punto di vista dell’Arma sull’importanza della prevenzione, dell’ascolto e del coraggio di denunciare. L’assessora alle Politiche Educative e alle Pari Opportunità del Comune di Busto Arsizio, Chiara Colombo ha ribadito il ruolo fondamentale delle istituzioni e della rete scolastica nella costruzione di una cultura fondata sull’uguaglianza e sulla tutela della dignità femminile.

L’avvocato Maria Rosaria Sciortino, che ha approfondito gli aspetti legati alla tutela legale e agli strumenti giuridici a difesa delle vittime di abusi e maltrattamenti. La dottoressa Natalia Nicolosi, educatrice del carcere di Busto Arsizio, che ha guidato la riflessione sul piano educativo ed emotivo, sottolineando come il contrasto alla violenza passi necessariamente attraverso l’educazione all’affettività, il riconoscimento tempestivo di ogni forma di prevaricazione e l’istruzione.

Protagonisti assoluti della mattinata sono stati gli studenti delle classi 1SX, 2AX, 3PA, 5PA, 5RA e 4T. Guidati dalle professoresse Maria Giulia Caruso, Immacolata Cioffi e Carmela Petrulli, con il prezioso supporto delle docenti Donatella Cardani, Caterina Stefanazzi, Antonella Ammirati, Antonietta Stragliotto e del professor Gennaro Donnarumma, i ragazzi hanno dato vita a performance artistiche, installazioni, un reading e una toccante drammatizzazione sul tema, riuscendo a emozionare e colpire profondamente il pubblico presente in sala.

L’impegno dell’istituto ha coinvolto l’intera comunità scolastica: tutti gli indirizzi di studio hanno infatti collaborato alla realizzazione dei materiali per la mostra allestita lungo i corridoi della scuola. Le iniziative legate a questa ricorrenza non si esauriscono però con l’incontro odierno: diverse classi hanno inoltre preso parte all’open day dell’associazione antiviolenza E.Va. ODV, mentre in serata è previsto un ulteriore appuntamento curato dai docenti e dagli alunni del corso serale.

Un percorso corale e partecipato, nato per offrire ai giovani gli strumenti concreti per riconoscere fin da subito i segnali della violenza di genere e imparare a prevenirla, andando davvero “oltre le parole”.