Il 14 novembre viene celebrata la Giornata Mondiale del Diabete (World Diabetes Day). Perché proprio in questo giorno, ti starai chiedendo? Ebbene, il 14 novembre ricorre il compleanno di Frederick Grant Banting, lo scienziato che nel 1921 scoprì l’insulina e i suoi molteplici ruoli e funzioni.

Ed è proprio la scarsa produzione di questo ormone (diabete di tipo 1) o, in alternativa, la resistenza cellulare nei confronti dell’insulina stessa (diabete di tipo 2) a caratterizzare questa malattia endocrinologica, contraddistinta da uno stato di iperglicemia.

Ma il diabete è così diffuso anche nel cane e nel gatto?

Ogni giorno presso le strutture veterinarie vengono eseguite nuove diagnosi di diabete mellito. Complici di questa nuova tendenza sono di certo le nuove tecniche laboratoristiche, l’età media dei nostri amici con la coda che si è allungata e ultimo (ma non per importanza) le cure e le attenzioni che i pet parents dedicano ai loro animali.

Le razze maggiormente predisposte a sviluppare diabete sono il Setter inglese e irlandese, il Maltese, il Barbone nelle sue diverse taglie, il Samoiedo, lo Yorkshire terrier, l’Alaskan Malamute, il West Highland White Terrier, l’Australian terrier e lo Schnauzer miniatura [1].

Per quanto riguarda la specie felina, la letteratura scientifica non riporta una specifica predisposizione di razza, ad eccezione del gatto Burmese [2].

Ci sono, tuttavia, altri fattori che aumentano le probabilità di sviluppare il diabete mellito. Lo stato di sovrappeso e l’obesità, ad esempio, sono considerati i fattori di rischio maggiori. Per ogni chilo in eccesso, infatti, aumentano del 30% le probabilità che un gatto riduca la propria sensibilità cellulare nei confronti dell’insulina [3].

Diabete e altri fattori predisponenti

Non solo la razza e il peso del tuo animale possono essere dei fattori di rischio. Anche lo stato di gestazione della cagna, proprio come nella donna, può predisporre l’animale a sviluppare il diabete gestazione.

Altre patologie possono inoltre ridurre la sensibilità verso l’ormone insulinico. Tra queste citiamo l’iperadrenocorticismo, l’ipotiroidismo e altre malattie che coinvolgono il pancreas, sede della produzione dell’insulina stessa. Nella specie felina è opportuno annoverare anche l’acromegalia, una patologia caratterizzata da un’elevata produzione dell’ormone della crescita (GH).

Il diabete: la malattia delle quattro “P”

Nel gergo veterinario è comune definire il diabete come la malattia delle quattro “P”. Gli alti livelli di glucosio nel sangue e nelle urine possono determinare uno (o più) dei seguenti segni clinici:

Poliuria: il tuo cane produce più urina durante l’arco della giornata. Nel caso del gatto potresti trovare delle “palline” di lettiera nella cassetta igienica di dimensioni maggiori; le urine si presentano di colore limpido, tendente al trasparente.

il tuo cane produce più urina durante l’arco della giornata. Nel caso del gatto potresti trovare delle “palline” di lettiera nella cassetta igienica di dimensioni maggiori; le urine si presentano di colore limpido, tendente al trasparente. Polidipsia: per poter riequilibrare il proprio bilancio idrico, l’animale diabetico tenderà a bere molto di più. Ti capiterà spesso di dover riempire la sua ciotola dell’acqua.

per poter riequilibrare il proprio bilancio idrico, l’animale diabetico tenderà a bere molto di più. Ti capiterà spesso di dover riempire la sua ciotola dell’acqua. Polifagia: il tuo amico a quattro zampe potrebbe richiederti più cibo, finire rapidamente la sua razione e tentare di “rubare” l’alimento da altri animali o direttamente dalla tua tavola e dalla credenza.

il tuo amico a quattro zampe potrebbe richiederti più cibo, finire rapidamente la sua razione e tentare di “rubare” l’alimento da altri animali o direttamente dalla tua tavola e dalla credenza. Perdita di peso: sebbene il sovrappeso e l’obesità aumentino il rischio di ammalarsi, uno dei segni clinici tipici del diabete è proprio il dimagrimento. Questo accade perché l’organismo non riesce a sfruttare gli zuccheri nel sangue; di conseguenza, la massa magra (il muscolo) e il tessuto lipidico (il grasso) vengono intaccati e sfruttati come “carburamte”, portando a una perdita di peso scorretta.

In corso di diabete, inoltre, cani e gatti potrebbero mostrare il cosiddetto atteggiamento plantigrado: anziché camminare sulle dita, tendono ad accovacciarsi su se stessi e ad appoggiare a terra il tarso e il metatarso.

Proprio come nell’essere umano, l’animale diabetico può sviluppare problemi oculari come la cataratta: potresti iniziare a notare una sorta di “patina” che vela l’occhio del tuo pet.

Attenzione: i segni clinici da soli non sono sufficienti per diagnosticare il diabete mellito. Consulta il tuo medico veterinario di fiducia, il quale eseguirà esami specifici (glicemia, fruttosamine e glicosuria) e valuterà l’inizio della terapia insulinica. Oggi anche in veterinaria sono disponibili dispositivi per il monitoraggio continuo del glucosio (CGM): chiedi maggiori informazioni al tuo veterinario di fiducia!

Dieta e paziente diabetico: cosa puoi e cosa non puoi mettere in ciotola

La gestione nutrizionale del cane o del gatto affetto da diabete mellito è l’esempio per antonomasia di quanto la nutrizione sia parte integrante della terapia, tanto quanto i farmaci. Una volta impostata la cura insulinica, è fondamentale lavorare sulla dieta e sullo stile di vita dell’animale.

La parola d’ordine è standardizzazione. Poiché la terapia insulinica deve anticipare il pasto, se il tuo pet è abituato a mangiare più volte al giorno la frequenza, l’orario e le modalità di somministrazione andranno riadattate, cercando di limitarsi a due pasti principali al dì. Attenzione a cani e gatti che possono accedere a fonti di cibo non controllate: cibo allungato dal vicinato (frequente nei gatti outdoor), dai bambini, dalle persone anziane o, banalmente, porre particolare attenzione alle ciotole di altri animali conviventi.

La dieta del pet diabetico deve essere altamente digeribile, appetibile e caratterizzata da un ridotto contenuto di zuccheri. Naturalmente, in presenza di altre patologie (come l’insufficienza renale o altre endocrinopatie), il medico veterinario esperto in nutrizione saprà gestire le comorbidità con una dieta personalizzata e cucita su misura.

Cosa evitare: vanno evitati tutti gli alimenti ad alto indice glicemico come riso soffiato, pane, patate e frutta [4].

vanno evitati tutti gli alimenti ad alto indice glicemico come riso soffiato, pane, patate e frutta [4]. Cosa prediligere: fonti di carboidrati a basso indice glicemico come orzo, avena, quinoa, amaranto o farro. Attenzione però: questi ingredienti apportano un contenuto maggiore di fibra, non sempre ben digerita da parte del microbiota gastrointestinale dell’animale [4].

fonti di carboidrati a basso indice glicemico come orzo, avena, quinoa, amaranto o farro. Attenzione però: questi ingredienti apportano un contenuto maggiore di fibra, non sempre ben digerita da parte del microbiota gastrointestinale dell’animale [4]. Proteine: devono essere di alto valore biologico e facilmente digeribili, indispensabili per preservare la preziosa massa muscolare del paziente diabetico [4].

devono essere di alto valore biologico e facilmente digeribili, indispensabili per preservare la preziosa massa muscolare del paziente diabetico [4]. Grassi: attenzione a non esagerare. Molti cani diabetici presentano livelli elevati di colesterolo e trigliceridi [4]; valuta con il medico veterinario nutrizionista l’introduzione di olio di salmone (fonte di omega-3) per contrastare l’iperlipidemia [5].

attenzione a non esagerare. Molti cani diabetici presentano livelli elevati di colesterolo e trigliceridi [4]; valuta con il medico veterinario nutrizionista l’introduzione di olio di salmone (fonte di omega-3) per contrastare l’iperlipidemia [5]. Verdure e fibre: si consiglia di prediligere la fibra solubile, capace di rallentare lo svuotamento gastrico e di conseguenza l’assorbimento degli zuccheri [4].

Che cosa posso fare per prevenire questa patologia?

Inizia a prenderti cura della gestione del peso del tuo animale. Controlla mensilmente se ha preso qualche etto o, addirittura, qualche chilo di troppo ed effettua controlli ed esami di routine periodici.

Nei gatti in fase di pre-diabete, intervenendo tempestivamente è persino possibile ottenere la remissione clinica del paziente, facendogli tornare i valori glicemici nella norma!

Conoscere la patologia e le cause che si celano dietro di essa ci permette di prevenirla: una corretta dieta, intesa come stile di vita, rappresenta il miglior punto di partenza.

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Fonti e approfondimenti

[1] Denyer AL, O’Neill DG, Brodbelt DC, Holder A, Catchpole B, Davison LJ. Epidemiology and clinical management of 1072 dogs with diabetes mellitus in a UK diabetes register. Companion Anim Health Genet. 2025 Oct 10;12(1):7. doi: 10.1186/s40575-025-00146-x. PMID: 42135839; PMCID: PMC12512512.

[2] Samaha G, Wade CM, Beatty J, Lyons LA, Fleeman LM, Haase B. Mapping the genetic basis of diabetes mellitus in the Australian Burmese cat (Felis catus). Sci Rep. 2020 Nov 5;10(1):19194. doi: 10.1038/s41598-020-76166-3. Erratum in: Sci Rep. 2021 Feb 17;11(1):4375. doi: 10.1038/s41598-021-83769-x. PMID: 33154479; PMCID: PMC7644637.

[3] Hoenig, M., Thomaseth, K., Waldron, M., & Ferguson, D. C. (2007). Insulin sensitivity, fat distribution, and adipocytokine response to different diets in lean and obese cats before and after weight loss. American Journal of Physiology–Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 292(1), R227–R234. doi: 10.1152/ajpregu.00313.2006

[4] Andrea J. Fascetti , Sean J. Delaney. Nutritional management of endocrine Disease, chapter 17 of Applied veterinary Clinical Nutrition

[5] Bauer, J. E. (2011). Therapeutic use of fish oils in companion animals. Journal of the American Veterinary Medical Association, 239(11), 1441─1451. doi: 10.2460/javma.239.11.1441

Le informazioni contenute nell’articolo hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la valutazione del medico veterinario. Prima di modificare in modo significativo alimentazione, attività fisica o routine di un animale, soprattutto in presenza di patologie o sovrappeso importante, è consigliabile confrontarsi con il proprio medico veterinario di fiducia

(Foto generata con AI)