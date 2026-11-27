Oltre sei chili di hashish nascosti in un pacco nei locker: arrestato a Castellanza dalla Finanza
La spedizione arrivava dalla Spagna ed era diretta a un punto di ritiro automatizzato. Le Fiamme Gialle hanno bloccato il destinatario mentre prelevava il pacco: sequestrati anche 3mila euro e un coltello con tirapugni
Un pacco proveniente dalla Spagna, indirizzato a un destinatario con generalità false e destinato a un locker per il ritiro automatizzato. Dentro, oltre sei chili di hashish suddivisi in panetti. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Gruppo di Busto Arsizio della Guardia di Finanza, che nei giorni scorsi hanno arrestato un cittadino italiano a Castellanza.
L’operazione è partita nell’ambito dei controlli sui flussi di merci movimentati dai corrieri privati. I militari hanno individuato una spedizione sospetta diretta a un punto di ritiro automatizzato della città. Le modalità di invio e le generalità del destinatario, risultate fittizie, hanno spinto le Fiamme Gialle ad approfondire gli accertamenti.
È stato quindi predisposto un servizio di osservazione nei pressi del locker. Quando il reale destinatario si è presentato per ritirare il pacco, i finanzieri sono intervenuti bloccandolo prima che potesse allontanarsi con la spedizione.
La successiva perquisizione ha permesso di recuperare oltre sei chilogrammi di hashish, circa 3mila euro in contanti e un coltello dotato di tirapugni, oggetto di cui è vietato il porto. Secondo le stime della Guardia di Finanza, la droga, se immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 60mila euro.
L’uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. È stato inoltre denunciato alla Procura di Busto Arsizio per porto di oggetti atti a offendere.
L’indagine ha permesso di intercettare un canale di movimentazione della droga che sfrutta i sistemi automatizzati di consegna e ritiro dei pacchi. I locker, accessibili attraverso codici forniti dai gestori dei servizi, possono infatti essere utilizzati per organizzare le spedizioni senza un contatto diretto tra mittente e destinatario.
La Guardia di Finanza sottolinea come il contrasto a queste modalità operative richieda, accanto ai controlli tradizionali sul territorio, il monitoraggio delle spedizioni e approfondimenti informatici per individuare i canali digitali attraverso i quali vengono organizzati i traffici illeciti.
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