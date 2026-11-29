Oltre trecento persone a Crenna per l’accensione delle luci di Natale sul torrione
Un vero evento di comunità grazie all’associazione Vivere Crenna
Un bagno di folla ha salutato l’avvio del periodo natalizio a Crenna: nella serata di oggi, domenica 29 novembre, oltre trecento persone si sono ritrovate per assistere alla suggestiva accensione delle luminarie sulla facciata della chiesa di San Zenone e sull’antico torrione.
Il cuore pulsante della festa si è concentrato soprattutto all’inizio di via Locarno — unico tratto chiuso al traffico per l’occasione — e in piazza della Repubblica. Sotto l’imponente torre, un edificio dal profilo finto-medievale che in realtà ospita lo storico serbatoio dell’acquedotto, i presenti si sono radunati per ascoltare le melodie natalizie dal vivo eseguite dalla cornamusa di Davide Fumagalli (Flauti di Lana) e dagli zampognari.
Grande partecipazione anche sotto i portici, dove si sono formate lunghe file ai banchetti per scaldarsi con vin brulè, tè caldo e una fetta di panettone.
La proposta gastronomica della serata ha incluso anche gli stuzzichini curati da Angelo Della Valle (Carrefour Express Elovorrei) e una degustazione di vini guidata dal sommelier Rossano Ferrazzano. Accanto ai punti ristoro, hanno trovato spazio gli stand dei commercianti e degli agricoltori locali, oltre alle postazioni delle associazioni sportive e culturali del rione, presenti per farsi conoscere e avviare la campagna di tesseramento per il 2027.
L’evento, promosso dall’associazione Vivere Crenna in collaborazione con la parrocchia di San Zenone, le realtà associative e i commercianti del quartiere, e con il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Formative del Comune di Gallarate, ha unito convivialità e riscoperta del territorio. L’illuminazione scenografica, realizzata da GF Impianti di Giorgio Fioretti e Black Legend Community, è stata infatti accompagnata dagli interventi degli storici Giuseppe Fimmanò e Alberto Guenzani, che hanno raccontato al pubblico le vicende e le curiosità legate alla torre crennesе.
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