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Ergastolo confermato per Douglas Carolo e Michele Caglioni: la Corte d’Appello di Milano ha ribadito, in secondo grado, la condanna a vita per i due ventenni giudicati colpevoli dell’omicidio premeditato di Andrea Bossi, malmenato e accoltellato nella sua abiutazione di Cairate.

La condanna in primo grado era arrivata nel dicembre 2025, poco meno di due anni dopo l’omicidio.

In appello la procuratrice ha chiesto al riduzione della pena per Michele Caglioni, dall’ergastolo a 26 anni, con il riconoscimento delle attenuanti generiche: Il Pm ha sottolineato che ha fatto ritrovare le scarpe usate il giorno dell’omicidio da Carolo e alcuni oggetti portati via da casa Bossi. Ma ha richiamato anche che Caglioni ha inviato una lettera di scuse.

«Una richiesta scandalosa il riconoscimento delle attenuanti generiche», dice l’avvocato Davide Toscani, che rappresenta la famiglia di Andrea Bossi ed è apparso contrariato dalla richiesta della Procura. «Menomale che la corte ha disatteso la richiesta fatta nelle sue conclusioni».

«La famiglia confidava nell’ergastolo, ridurre la pena avrebber significato riconoscere le ragionid i Caglioni, che di ragioni non ne ha. Le sue scuse non sono sincere, non sono gradite. I parenti di Andrea vivranno un ergastolo perenne per l’uccisione del figlio, in un omicidio pianificato e fa ribrezzo, studiato da un mese».

Carolo e Caglioni nel corso del processo di primo grado avevano rovesciato l’uno sull’altro la responsabilità dell’omicidio, che nella loro versione non era premeditato, ma era scaturito nel corso di una serata in cui i due avevano teso un agguato a Bossi per derubarlo. La tesi della rapina finita male non è stata però ritenuta credibile dal collegio giudicante, che ha invece ritenuto provato l’omicidio premeditato, come emerso in particolare da una testimonianza della ex ragazza di Caglioni.

L’omicidio sarebbe stato funzionale a derubare Bossi, attuato stordendolo con un violento colpo assestato con una padella, ferito al volto e poi accoltellato alla gola.