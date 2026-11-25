Omicidio di Andrea Bossi a Cairate, all’appello confermato l’ergastolo per Douglas Carolo e Michele Caglioni
C'è stato un passaggio inatteso: la procuratrice, che rappresenta l'accusa, aveva chiesto una riduzione di pena per Caglioni. Ferma l'opposizione del legale della famiglia Bossi
Ergastolo confermato per Douglas Carolo e Michele Caglioni: la Corte d’Appello di Milano ha ribadito, in secondo grado, la condanna a vita per i due ventenni giudicati colpevoli dell’omicidio premeditato di Andrea Bossi, malmenato e accoltellato nella sua abiutazione di Cairate.
La condanna in primo grado era arrivata nel dicembre 2025, poco meno di due anni dopo l’omicidio.
In appello la procuratrice ha chiesto al riduzione della pena per Michele Caglioni, dall’ergastolo a 26 anni, con il riconoscimento delle attenuanti generiche: Il Pm ha sottolineato che ha fatto ritrovare le scarpe usate il giorno dell’omicidio da Carolo e alcuni oggetti portati via da casa Bossi. Ma ha richiamato anche che Caglioni ha inviato una lettera di scuse.
«Una richiesta scandalosa il riconoscimento delle attenuanti generiche», dice l’avvocato Davide Toscani, che rappresenta la famiglia di Andrea Bossi ed è apparso contrariato dalla richiesta della Procura. «Menomale che la corte ha disatteso la richiesta fatta nelle sue conclusioni».
«La famiglia confidava nell’ergastolo, ridurre la pena avrebber significato riconoscere le ragionid i Caglioni, che di ragioni non ne ha. Le sue scuse non sono sincere, non sono gradite. I parenti di Andrea vivranno un ergastolo perenne per l’uccisione del figlio, in un omicidio pianificato e fa ribrezzo, studiato da un mese».
Carolo e Caglioni nel corso del processo di primo grado avevano rovesciato l’uno sull’altro la responsabilità dell’omicidio, che nella loro versione non era premeditato, ma era scaturito nel corso di una serata in cui i due avevano teso un agguato a Bossi per derubarlo. La tesi della rapina finita male non è stata però ritenuta credibile dal collegio giudicante, che ha invece ritenuto provato l’omicidio premeditato, come emerso in particolare da una testimonianza della ex ragazza di Caglioni.
L’omicidio sarebbe stato funzionale a derubare Bossi, attuato stordendolo con un violento colpo assestato con una padella, ferito al volto e poi accoltellato alla gola.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.