Assoluzione per non aver commesso il fatto. È questa la richiesta avanzata dalla difesa di Emanuele Mirti, a processo da mesi per l’omicidio di Davide Gorla, il commerciante ucciso a coltellate il 25 giugno 2025 nel suo negozio a Busto Arsizio. La richiesta è arrivata lunedì 23 novembre, al termine della discussione davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio, dopo che il difensore dell’imputato ha messo in discussione gli elementi sui quali la Procura ha basato la richiesta di ergastolo, dalle tracce biologiche fino al movente economico.

«La prova certa oltre ogni ragionevole dubbio non è emersa», ha sottolineato la legale che assiste Mirti, l’avvocato Roberta Bono, ribadendo a più riprese la volontà di «mettere una luce sulla verità processuale» e non su «tesi alternative». Al centro dell’arringa difensiva prima di tutto la prova scientifica e le «due sole piccolissime tracce di sangue» trovate sulle scarpe di Mirti nonostante l’aggressione sia avvenuta con un’arma da taglio, e quindi a distanza ravvicinata tra vittima e assassino, e soprattutto nonostante le «copiose» tracce di sangue rinvenute nel negozio. Nemmeno l’impronta che la Procura ritiene riconducibile all’imputato, peraltro, per la difesa è sufficiente a dimostrarne la colpevolezza, dal momento che «la comparazione è avvenuta guardando le due immagini» e il modello di scarpe indossato dall’imputato quel giorno è molto diffuso tra la popolazione di sesso maschile: «Se fosse stato lui a calpestare quel sangue – ha ribadito la legale davanti alla Corte d’Assise -, non mi spiego perché non sia stato ritrovato sangue sulla suola o sui pedali dell’auto».

Tracce di sangue, peraltro, non ne sono state trovate nemmeno nell’appartamento di Castellanza di proprietà della vittima dove Mirti abitava – dove, secondo la difesa, la Procura non avrebbe dimostrato la presenza di «prodotti idonei ad eliminare al 100%» eventuali tracce ematiche -, né attraverso le campionature subungueali alle quali la sera stessa dell’omicidio è stato sottoposto Emanuele Mirti. Quello che è stato trovato in casa, invece, sono le tracce del DNA di Davide Gorla, anche su un coltello da cucina analizzato e subito escluso come possibile arma del delitto, elemento che spinge la difesa a parlare della possibilità di una «contaminazione» dal momento che in quell’appartamento la vittima ha vissuto per una trentina di anni, con l’ipotesi di un trasferimento anche sugli abiti di Emanuele Mirti.

L’arma del delitto, peraltro, non è mai stata ritrovata nonostante le ricerche effettuate nel negozio di Davide Gorla, in casa di Emanuele Mirti, nell’auto, nei campi vicino all’abitazione dell’imputato e lungo il tragitto da lui percorso quella sera, tombini e cestini inclusi: circostanza che porta la difesa a sostenere che l’arma non fosse «nella disponibilità» dell’imputato. A sostegno dell’innocenza di Mirti la difesa ha richiamato anche le testimonianze che hanno descritto l’uomo visto nella galleria come «assolutamente tranquillo» e consapevole di essere visto, cassando invece la tesi che attribuisce valore al comportamento tenuto dall’imputato quel giorno, «oggettivamente singolare» ma da inserire in un contesto in cui comunque «nessuno ha avuto un comportamento conforme con l’altro».

Davanti alla Corte presieduta da Rossella Ferrazzi (a latere Daniela Frattini), la difesa ha inoltre provato a smontare la tesi del movente economico, sostenendo che la «leggera pressione di Gorla, inusuale per il suo carattere», non potesse bastare a far «temere il peggio» all’imputato, che peraltro aveva all’interno del nucleo familiare alternative alle quali avrebbe potuto attingere per procurarsi il denaro necessario a saldare il debito. Nè sarebbero stati indagati a sufficienza gli elementi all’interno del telefono della vittima, vittima da tempo di una truffa sentimentale, i conti e l’abitazione di Davide Gorla, «perché dal primo istante le indagini si sono focalizzate sul bigliettino trovato nel negozio con il nome di Mirti».

In aula la difesa ha chiesto anche l’esclusione dell’aggravante della premeditazione: secondo la ricostruzione difensiva, infatti, quel giorno non sarebbe stato Mirti a proporre l’appuntamento a Gorla ma la vittima a chiedergli di incontrarlo; a deporre contro la colpevolezza dell’imputato, inoltre, sarebbero anche il luogo scelto per l’incontro, in piena luce nella zona pedonale della città «piena di telecamere», e l’assenza di ricerche online correlate al delitto nei giorni antecedenti e il giorno stesso.