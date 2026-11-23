La Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha chiesto la condanna all’ergastolo per Emanuele Mirti, il 50enne da mesi a processo per l’omicidio premeditato di Davide Gorla, il commerciante ucciso a coltellate il 25 giugno 2025 nel suo negozio a Busto Arsizio. La richiesta della pubblica accusa è arrivata a valle della requisitoria di lunedì 23 novembre, durata circa due ore.

Davanti alla Corte d’Assise presieduta da Rossella Ferrazzi (a latere Daniela Frattini), il pubblico ministero Federica Recanello ha richiamato le immagini riprese dalle telecamere, i cambi d’abito, il sacchetto con le scarpe e gli abiti parzialmente bruciati che l’imputato ha provato a eliminare gettandoli in un cestino della spazzatura, le tracce biologiche rilevate e le testimonianze ascoltate in aula nel corso del processo, parlando di un’istruttoria che ha permesso di «ricostruire in maniera nitida e lineare ogni aspetto della vicenda, facendo piena luce non solo sulle circostanze e la dinamica dell’azione omicidiaria, ma anche su cosa è avvenuto prima e dopo l’omicidio e sul contesto in cui è maturato».

Durante la requisitoria il sostituto procuratore ha ripercorso anche le ipotesi alternative avanzate nel tempo dalla difesa. A partire da quella dell’errore di persona che avrebbe portato gli inquirenti a scambiare Mirti per una persona entrata in Galleria Boragno molto prima dell’omicidio e rimasta nascosta per poi uscirne solo molto dopo: ipotesi approfondita dalla pubblica accusa «per quanto bizzarra», senza però che sia stato individuato qualcun altro in entrata o in uscita. Poi la camicia a quadri che alcuni testimoni hanno riferito indossasse l’uomo visto allontanarsi dal luogo del delitto, diversa dalla maglietta dell’imputato: camicia a quadri che effettivamente un anziano, seduto su una panchina nelle vicinanze e ripreso dalle telecamere, aveva addosso, portando la Procura a ricondurre il particolare riferito dai testi alla «confusione» provocata dallo «stato di shock».

Nemmeno l’ipotesi della fuga del vero assassino da una diversa uscita dalla galleria per la pubblica accusa reggerebbe: in quel caso, infatti, l’autore del reato avrebbe dovuto entrare in uno dei due negozi con accesso al cortile interno, oltrepassare il bancone, azionare la relativa pulsantiera e allontanarsi dal cortile: quadro che per la Procura rende «inverosimile» che qualcuno possa aver fatto tutto questo senza essere notato. Nè per il pubblico ministero starebbe in piedi l’ipotesi che Gorla avesse altri nemici: se è vero, infatti, che gli accertamenti hanno permesso di verificare che la vittima era finita nella morsa di una truffa sentimentale, e proprio per questo era diventato verosimilmente sempre più «insofferente» per il debito, è vero anche che non c’è motivo per cui i truffatori avrebbe dovuto ammazzare «qualcuno che abitualmente e senza nessun motivo gli sborsava un sacco si soldi».

Sul movente, poi, per la Procura non ci sarebbero dubbi: l’omicidio sarebbe maturato all’ombra della «situazione economica incresciosa» dell’imputato, che viveva da solo a Castellanza e aveva uno stipendio che, in linea teorica, sarebbe bastato «tranquillamente a campare e pagare l’affitto», ma nonostante questo chiedeva «frequentemente anticipi» sul salario al datore di lavoro, aveva finanziamenti aperti e «continuava ad indebitarsi», dicendo a tutti che aveva avuto degli incidenti – per i quali non ci sono però constatazioni amichevoli, referti di pronto soccorso, richieste di indennizzo, fattura delle riparazioni o fotografie dei danni – in auto che gli avevano causato delle spese. Proprio gli incidenti, secondo la ricostruzione della pubblica accusa, sarebbero la «grande bugia» che Emanuele Mirti avrebbe raccontato a tutti e anche allo stesso Davide Gorla per «prendere tempo» e «coprire» gli esborsi economici che spiegano perché non arrivava a fine mese, legati al fatto che «una parte della sua vita era segreta».

Per la Procura, inoltre, l’arma – «monotagliente, larga 3 centimetri e lunga 10, non particolarmente affilata» – sarebbe stata portata dall’imputato direttamente da casa o presa dagli attrezzi di cui disponeva per lavoro, non potendo essere ricondotta a forbici e tagliacarte presenti nel negozio di Gorla per dimensioni e caratteristiche. Non solo: le 28 ferite trovare dal medico legale sul corpo della vittima, due delle quali «particolarmente letifere» perché hanno colpito cuore e polmoni, sono state reiterate finché la vittima «era organizzante».

Nel corso della requisitoria la pubblica accusa si è soffermata anche sulla conversazione tra vittima e imputato del giorno prima dell’omicidio, quando Mirti, dopo essersi sottratto a lungo alle richieste di Gorla, «ben sapendo di non poter onorare il debito», avrebbe contattato il proprietario della casa in cui viveva per la restituzione del denaro, passaggio che la Procura ritiene cruciale rispetto alla premeditazione.

Il pubblico ministero ha inoltre preso letteralmente a picconate la ricostruzione alternativa e il «falso alibi» portati in aula dallo stesso imputato, ritenendoli «sintomatici del suo tentativo di sottrarsi all’accertamento della verità», in primis l’aver riferito di aver visto un altro uomo accoltellare la vittima e di essere fuggito in preda al panico. Quanto basta, per la Procura, per chiedere l’ergastolo. Linea peraltro sposata anche dal legale che assiste la parte civile, il fratello della vittima, che ha parlato per il suo assistito di «dimensione dell’ambito familiare sconvolta in un attimo» e ha richiamato il «forte e sincero legame» tra i due, chiedendo un risarcimento di poco più di 146mila euro.

Sarà ora la difesa a provare a confutare la tesi della pubblica accusa, con la Corte d’Assise che a metà dicembre dovrà poi scrivere la parola fine sul primo grado di giudizio per l’omicidio di Davide Gorla.