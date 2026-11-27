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Per la Corte d’Assise di Busto Arsizio Andrea Mostoni voleva «controllare e poi annientare» Vasilica Potincu, la 35enne con la quale avrebbe voluto «costruire un rapporto sentimentale, legame che la donna aveva rifiutato». È questo, insieme alla «mancata restituzione di rilevanti somme di denaro», il movente dell’omicidio della donna, messo nero su bianco dalle motivazioni della sentenza – non ancora definitiva – con cui mesi scorsi l’operaio 30enne di Robecco sul Naviglio è stato condannato in primo grado all’ergastolo.

La donna era stata trovata morta in un appartamento di via Stelvio a Legnano il 25 maggio dello scorso anno. Il suo cadavere era stato trovato dai condomini della palazzina dove la donna esercitava l’attività di escort. Nel giro di pochi giorni, gli inquirenti avevano stretto il cerchio intorno ad Andrea Mostoni, che, secondo quanto è poi emerso dalle indagini, covava rancore nei confronti della donna per motivi economici: Mostoni, infatti, in base a quanto ricostruito da Procura e Carabinieri, per la donna aveva sviluppato una sorta di ossessione, al punto da farle bonifici e darle denaro per diverse decine di migliaia di euro; denaro considerato un prestito dall’operaio, tanto che dopo qualche mese aveva iniziato a chiederne la restituzione, in un’escalation che aveva spinto Vasilica Potincu, che invece considerava quei soldi regali, a farlo diffidare dal suo legale.

La Procura della Repubblica aveva chiesto per Mostoni la condanna all’ergastolo per omicidio aggravato dalla premeditazione e dallo stalking. La difesa, invece, aveva chiesto per l’uomo l’assoluzione. Richiesta non accolta dalla Corte d’Assise presieduta da Rossella Ferrazzi (a latere Daniela Frattini), che ha escluso l’aggravante della premeditazione ma ha riconosciuto quella degli atti persecutori, ritenendo la ricostruzione dei fatti emersa nel corso del dibattimento «incompatibile con interpretazioni alternative possibili o anche solo plausibili».

La sentenza, peraltro, stigmatizza anche il comportamento tenuto da Mostoni dopo l’omicidio. L’uomo, infatti, secondo la Corte d’Assise, non ha dimostrato «nessuna resipiscenza» e non ha espresso «nessuna scusa, neppure formale, nei confronti dei familiari della vittima, nessuna umana comprensione o vicinanza».