Open day alla Scuola Primaria “M. Vallerini” di Cadrezzate con Osmate
L'appuntamento è fissato per martedì 1 dicembre. Un'occasione rivolta a genitori e bambini per scoprire la struttura e i servizi
La scelta della scuola rappresenta è un passo importante per nel percorso di crescita dei bambini. Per questo motivo, la Scuola primaria statale “M. Vallerini” di Cadrezzate con Osmate organizza un open day che offre alle famiglie l’occasione di incontrare gli insegnanti, osservare da vicino gli spazi della struttura e conoscere i servizi rivolti agli alunni.
L’appuntamento è in programma martedì 1 dicembre, dalle 17:30 alle 18:30, in via Matteotti 154.
Per ricevere ulteriori dettagli in vista dell’open day o mettersi in contatto con la scuola, è possibile scrivere all’indirizzo email primaria.cadrezzate@icangera.edu.it.
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